20 frases de amor y amistad para dedicar el 14 de febrero

Mañana se celebra uno de los días más románticos del año, pues en San Valentín todos los enamorados se expresan su amor, pero también es un día para poner en valor la amistad. Es un buen momento para recordarle a los tuyos lo mucho que los quieres.

A veces no hace falta solo un regalo, sino que con un bonito mensaje puedes llegar a los corazones de los demás. Si no eres bueno con las palabras pues te vamos a ayudar con estas 20 frases de amor y amistad para que regales este 14 de febrero.

¿Cuáles son las mejores frases para dedicar?

El amor es una sola alma habitando en dos cuerpos (Aristóteles).

La amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad (Sir Francis Bacon).

Un amigo es alguien que conoce la canción de tu corazón y puede cantarla cuando a ti se te olvida.

El amor no mira con los ojos, sino con el alma (William Shakespeare).

No hay camino para la paz, la paz es el camino, y tú eres mi refugio.

Estas son frases muy tiernas.

Caminar con un amigo en la oscuridad es mejor que caminar solo en la luz (Helen Keller).

Eres la casualidad más bonita que llegó a mi vida.

Un amigo es la persona que nos da la libertad de ser nosotros mismos (Jim Morrison).

El amor es la fuerza más humilde, pero la más poderosa de que dispone el mundo (Mahatma Gandhi).

Gracias por ser mi persona favorita en el mundo entero.

La verdadera amistad llega cuando el silencio entre dos personas es cómodo.

Si el amor fuera un lenguaje, tú serías mi poema favorito.

El amor es una flor que debes dejar crecer (John Lennon).

A tu lado, cualquier lugar se siente como casa.

Los amigos son la familia que uno elige.

Amar es encontrar en la felicidad de otro la propia (Gottfried Leibniz).

Lo mejor de mi vida es estar en la tuya.

Queda bien con tus seres queridos.|Canva