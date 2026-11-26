Las ideas DIY (hazlo tú mismo) son proyectos creativos y manualidades que son diseñadas para fabricar objetos decorativos, accesorios o artículos útiles desde casa sin necesidad de contar con herramientas industriales ni conocimientos avanzados.

La enorme aceptación de las ideas DIY radica en que permiten personalizar cada diseño a nuestro gusto, fomentan la desconexión de las pantallas, estimulan la motricidad fina y representan una alternativa económica frente a los productos comerciales.

Ideas DIY para todos

Las ideas DIY son actividades sumamente versátiles ya que las pueden realizar personas de todas las edades. Es por eso que podemos ver a niños pequeños acompañados por adultos y hasta jóvenes y aficionados al diseño incursionando en esta práctica.

Dentro de este universo creativo, el cartón prensado se ha consolidado como uno de los materiales favoritos para muchos proyectos DIY, junto con otros elementos cotidianos que pueden reciclarse fácilmente, como retazos de tela, tapas plásticas, botellas, botones viejos y restos de pintura acrílica.

¿Cómo hacer carteras K-Pop?

Tras lo señalado, resulta interesante saber que podemos darle una segunda vida a cajas en desuso o envases domésticos a través de las ideas DIY. De este modo, no solo reducimos el impacto ambiental y el costo de los materiales, sino que también podemos lograr acabados resistentes y duraderos en cada creación.

En este marco, a modo de ejemplo, hoy ponemos de relieve a la película Las Guerreras K-Pop, cuya estética y símbolos modernos han inspirado una gran cantidad de proyectos DIY que grandes y chicos pueden llevar a cabo. A continuación, te presentamos 3 trucos paso a paso para que aprendas a confeccionar las carteras de Rumi, Mira y Zoey con cartón prensado y de una forma muy fácil:

Cartera estilo micrófono holográfico

Materiales necesarios

Cartón prensado de 2 a 3 mm de espesor.

Papel holográfico autoadhesivo o pintura acrílica plateada y violeta.

Cinta gruesa o cadena plástica para la correa.

Silicona líquida o pistola de silicona caliente, tijera, cúter y regla.

Paso a paso

Cortar las piezas base: Dibuja y recorta dos hexágonos iguales de 18 cm de ancho en el cartón prensado (serán el frente y el dorso de la cartera) y una tira larga de 6 cm de ancho por 45 cm de largo para el fuelle lateral e inferior. Dar flexibilidad al fuelle: Marca suavemente con el reverso de una tijera líneas transversales cada 2 cm a lo largo de la tira de cartón; esto permitirá doblarla sin que se quiebre al rodear los bordes del hexágono. Ensamblar la estructura: Pega la tira del fuelle alrededor de cinco lados de uno de los hexágonos dejando la parte superior abierta. Una vez seco, pega el segundo hexágono en el otro borde de la tira. Forrar y decorar: Cubre toda la superficie con papel holográfico o píntala de violeta metálico. Recorta detalles en forma de rayo o estrella en cartón más fino, píntalos de plateado y pégalos en el frente. Colocar la correa: Realiza dos pequeños orificios en los extremos superiores laterales, pasa la cinta o cadena y asegúrala con un nudo interno firme.

Mini bandolera con cierre magnético y emblema K-Pop

Materiales necesarios

Cartón prensado reciclado (de cajas de cereales dobles o embalajes firmes).

Retazos de goma eva con brillo (glitter) en tonos rosa neón y negro.

Un broche imantado o velcro autoadhesivo.

Pegamento universal, lápiz y regla.

Paso a paso

Trazar el molde continuo: Corta un rectángulo de cartón prensado de 16 cm de ancho por 38 cm de largo. Marca dos líneas de doblez a los 14 cm y a los 18 cm desde la base para formar el frente, la base de 4 cm y la parte trasera con solapa. Armar los laterales: Recorta dos rectángulos de 4 cm x 14 cm para los costados. Pégalos entre la cara frontal y trasera formando una caja rectangular abierta arriba, dejando que los 10 cm superiores de la parte trasera caigan hacia adelante como solapa. Redondear la solapa: Recorta las esquinas de la solapa en forma diagonal o curva para darle un corte moderno estilo idol. Aplicar el revestimiento: Forra el exterior con goma eva negra y añade franjas en rosa neón en los bordes de la solapa. En el centro, pega un emblema de corazón alado o inicial recortado en goma eva brillante. Fijar el cierre y la tira: Coloca el velcro o broche imantado entre el interior de la solapa y el frente de la cartera, y pega una tira larga de goma eva trenzada en los laterales para colgarla al hombro.

Carterita circular estilo vinilo futurista

Materiales necesarios

Cartón prensado grueso.

Pintura acrílica negra, celeste eléctrico y fucsia.

Papel contact transparente o barniz escolar para proteger el acabado.

Cordón trenzado y pegamento fuerte.

Paso a paso