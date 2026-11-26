La decoración navideña no depende únicamente del árbol, las luces o los adornos que colocas en los muebles. El piso también puede convertirse en un elemento importante para cambiar la apariencia de una habitación, especialmente cuando incorporas estas 3 maneras para poner una alfombra en tu sala para darle calor y estilo aesthetic a tu casa en Navidad con estas decoraciones que estarán en tendencia en 2026.

Una buena distribución ayuda a delimitar el espacio de descanso, conectar los sillones con la mesa de centro y aportar una sensación visual de calidez en Navidad, cuando puedes decorar con el pino si tienes poco espacio. Además, existen distintas maneras de colocar la alfombra según las dimensiones de la habitación y la cantidad de muebles que tengas.

3 maneras de poner una alfombra en tu sala para darle calor y estilo aesthetic a tu casa en Navidad 3 maneras de poner una alfombra en tu sala para darle calor y estilo aesthetic a tu casa en Navidad (IA)

De acuerdo con las recomendaciones de decoración de Wayfair, existen tres distribuciones habituales: colocar todos los muebles sobre la alfombra, apoyar únicamente las patas delanteras del sofá y las butacas o reservarla para la zona de la mesa de centro.

Las maneras de colocar una alfombra en la sala

1. Debajo de los sillones: Una de las distribuciones más utilizadas consiste en colocar la alfombra debajo de todos los muebles principales: sofá, sillones individuales y mesa de centro. Esta alternativa reúne visualmente los elementos de descanso y establece una zona definida, especialmente cuando la sala comparte espacio con el comedor.

2. Patas delanteras del sofá sobre la alfombra: Si tienes una habitación reducida o compartes el mismo ambiente con el comedor, no necesitas cubrir todo el piso para conseguir una distribución equilibrada. Una opción consiste en introducir únicamente las patas delanteras del sofá y de los sillones sobre la alfombra, mientras las traseras permanecen directamente sobre el suelo.

3. Debajo de la mesa: Cuando el espacio disponible no permite introducir una pieza grande debajo de los sillones, puedes colocar una alfombra únicamente en el centro de la zona de descanso. En esta distribución, la mesa de centro queda sobre la superficie, mientras el sofá y los demás asientos permanecen fuera de ella.