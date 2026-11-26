Es oficial, estamos a pocos días de iniciar una de las épocas más esperadas; así es, hablamos de Navidad ya que cada vez estamos más cerca de finalizar noviembre, sin embargo muchas personas suelen colocar en estos días su árbol navideño. Uno de los accesorios de este es el famoso “pie”, por lo que en esta ocasión te compartimos una serie de plantillas de stickers gratis de Kpop Demon Hunters para que imprimas, recortes y pegues en tu pie de árbol navideño.

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Kpop Demon Hunters: Plantillas de stickers gratis para imprimir, recortar para decorar pie de árbol navideño este 2026

Estos stickers son ideales para fans de las Guerreras Huntrix; Zoey, Rumi y Mira así como de los 5 integrantes de los Saja Boys; Mystery, Baby, Jinu, Romance y Abby. Cada uno de estos stickers los puedes imprimir del tamaño que prefieras ya que dependerá de tu gusto así como del espacio con el que cuentes para colocarlos.

Kpop Demon Hunters: Plantillas de stickers circulares gratis para imprimir, recortar y decorar tu pie de árbol navideño

Esa plantilla, como su nombre lo indica, cuenta con stickers en forma de circulo. En ellos podemos ver a las Guerras Huntrix así como a los Saja Boys, idols a los que vemos en su versión “normal” y su versión transformada en demonios. Estos stickers son ideales para ti si te gusta ver uniformidad en los diseños.

Kpop Demon Hunters: Plantillas de stickers en forma de corazón gratis para imprimir, recortar y decorar tu pie de árbol navideño

Esta plantilla, como su nombre lo indica, tiene forma de corazones y en ellos se encuentran las tres Guerreras Huntrix; Rumi, Mira y Zoey. Cada sticker muestra la personalidad de cada personaje; por ejemplo el de Rui destaca por tener colores morados y amarillos mientras que el de Mira tonos rosas y el de Zoey azules. Puedes hacer una mezcla de los 3 para decorar tu pie de árbol navideño.

Kpop Demon Hunters: Plantillas de stickers chibi gratis para imprimir, recortar y decorar tu pie de árbol navideño

Esta plantilla es ideal para fans del anime japonés ya que los stickers son chibi; es decir, los ojos de los personajes son más grandes en comparación del cuerpo, el cual es pequeño, además de esto lucen tiernos y muy adorables. Esta plantilla tiene a Rumi, Zoey, Mira, los Saja Boys, Derpy Tiger y otros elementos como la icónica Soda Pop.

Kpop Demon Hunters: Plantillas de stickers navideños para imprimir, recortar y decorar tu pie de árbol navideño

Esta plantilla sin lugar a duda es muy ad hoc a la ocasión ya que los stickers de los personajes de Kpop Demon Hunters como las Guerreras HUntrix y Derpy Tiger lucen muy navideños. En esta plantilla los personajes portan “ugly sweaters”, prenda tradicional de esta época así como regalos, luces y hasta un Santa Claus.