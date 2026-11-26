La decoración es una parte muy importante de la Navidad por lo que la mayoría da todo de sí para obtener los mejores resultados. Sin embargo, no hace falta gastar mucho dinero para obtener los mejores adornos por lo que te traemos las mejores ideas DIY.

Si tienes palitos de paleta puedes llevar a cabo ideas increíbles a partir del reciclaje de palitos de paletas. Estos objetos sirven para hacer manualidades navideñas debido a que son versátiles y muy fáciles de manejar. Los elementos que vas a necesitar son palitos de paleta, pegamento, pinturas acrílicas, cintas y botones, es posible transformarlos en pequeñas figuras decorativas.

¿Cómo transformar palitos de paleta en adornos?

Estrellas navideñas

Comenzamos con la idea más sencilla para llevar a cabo. Tendrás que disponer de cinco palitos de paleta para poder dar forma a una estrella. Los extremos de los mismos tienen que ir unidos con pegamento y luego deja que se sequen bien. El último paso es pintar el adorno de color dorado, plateado o rojo. Para darle más presencia puedes colocarle brillantina y una cinta para colocar en tu árbol de Navidad.

Mini árboles de Navidad

Un mini árbol es una excelente opción de decoración por lo que necesitarás tres palitos de helado que van a formar un triángulo y un trozo de madera para representar el tronco. La estructura superior será pintada de verde y la inferior marrón, decora con botones, pompones o estrellas pequeñas.

Renos del Viejito Pascuero

Otra buena opción es tomar tres palitos de paleta para formar un triángulo invertido y lo pintas de un color café. Los extremos superiores deben sobresalir para que simulen ser los cuernos. Decora agregando dos ojos móviles y un pompón rojo para recrear la nariz de Rodolfo.

Copos de nieve decorativos

Por último, tenemos un hermoso adorno decorativo para el cual deberás cruzar cuatro palitos de helado por su centro para formar un copo de nieve de ocho puntas. Una vez que el pegamento esté seco las vas a pintar de color blanco o plateado.