El universo de las manualidades abre una puerta inmensa a la creatividad, la desconexión y el juego en cualquier etapa de la vida. Esto se debe a que para los niños, recortar, pegar, medir y combinar colores fortalece la motricidad fina, estimula la concentración y les da la satisfacción de crear algo con sus propias manos.

En cuanto a los adultos, las manualidades funcionan como un espacio ideal de pausa mental y expresión personal. Muchas personas coinciden en que esta práctica ayuda a reducir el estrés diario y permite reconectar con el disfrute de hacer algo sin presiones.

Manualidades en casa

Una de las mayores ventajas de incursionar en este pasatiempo en nuestra casa es lo fácil que resulta adaptarlo a lo que nos apasiona. Muchos proyectos de manualidades ganan un valor especial cuando se enlazan con nuestras series, películas o lecturas favoritas.

Por lo tanto, llevar esos mundos o personajes al papel, a un objeto cotidiano o a un rincón de nuestro hogar convierte una simple manualidad en algo con identidad propia y con un valor agregado muy personal.

Dragon Ball en tus cuadernos

Dentro de ese abanico de referencias culturales, Dragon Ball es una fuente muy importante de inspiración para quienes disfrutan de crear en casa. Los personajes icónicos, las esferas del dragón, las transformaciones y la energía de las batallas de esta producción se prestan de maravilla para transformar cuadernos comunes en piezas únicas.

Ante esto, a continuación te presentamos 3 ideas de manualidades sencillas y vistosas para que aprendas a decorar tus cuadernos con la esencia de Dragon Ball y usando papel contact y recortes como materia prima:

Portada “Esferas del Dragón y Shenlong” en capas

Qué necesitas: Un cuaderno liso (preferentemente de tapa oscura o neutra), recortes de las siete esferas del dragón, un recorte alargado de Shenlong o del cielo con nubes, papel contact transparente y tijera.

Cómo hacerlo: Distribuí las esferas en la tapa formando un recorrido visual o agrupadas en una esquina, y suma la figura de Shenlong rodeando el diseño. Antes de pegar todo de forma definitiva, prueba la composición y marca suavemente con lápiz los bordes si quieres alinearlo mejor. Pega los recortes con adhesivo en barra o cinta bifaz, y luego cubrí toda la tapa con papel contact transparente, alisando desde el centro hacia los bordes con una tarjeta o un paño seco para evitar burbujas.

Toque extra: Si usas papel contact brillante, realzará los tonos naranjas y dorados de las esferas; si preferís un acabado mate, dará un aspecto más sobrio y moderno.

Collage de sagas y personajes con efecto “ventana”

Qué necesitas: Recortes variados de Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo o escenas clásicas, un trozo de papel contact de color (o estampado) para el marco y contact transparente para sellar.

Cómo hacerlo: Arma un collage superponiendo ligeramente los recortes para generar profundidad, dejando pequeños espacios entre ellos. Con el contact de color, corta tiras finas o un marco perimetral para delimitar la composición y darle orden visual. Una vez fijados los recortes, aplica la lámina de papel contact transparente por encima y dobla los bordes sobrantes hacia el interior de la tapa para proteger las esquinas del roce diario.

Toque extra: Puedes agrupar los recortes por etapa o personaje (por ejemplo, solo Saiyajin o momentos emblemáticos) para que cada cuaderno tenga una temática distinta.

Diseño minimalista “Kanji de Kame o Maestro Roshi”