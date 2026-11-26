Las tendencias de belleza para otoño-invierno 2026 recuperan una estética que prioriza la naturalidad y los cambios sutiles. Una de las propuestas es el Nude Hair, una técnica de coloración que busca aprovechar la tonalidad original de cada persona mediante reflejos suaves, matices y contrastes poco perceptibles. Mientras que estas 4 ideas de tintes estarán a la moda el próximo año.

De acuerdo con una publicación de Vogue México, esta propuesta consigue una ilusión óptica de mayor longitud y una apariencia más sana gracias a la continuidad cromática entre las raíces y las puntas. El objetivo consiste en realzar la base natural sin sustituirla por un tono completamente distinto. Mientras que así puedes rejuvenecer el rostro al instante usando sombras, cremas y tonos neutros, según expertos en maquillaje.

El corte de cabello a la moda que te hará lucir un pelo más largo y saludable, según expertos en belleza El corte de cabello a la moda que te hará lucir un pelo más largo y saludable, según expertos en belleza (Pinterest)

¿Qué es el Nude Hair, para lucir pelo más largo?

Para conseguir el Nude Hair, los coloristas recurren a tintes tono sobre tono, reflejos discretos y combinaciones que mantienen una relación cercana con la base original. El resultado evita las líneas de contraste marcadas entre las raíces y los largos.

Vogue explica que esta continuidad visual permite que la melena conserve una apariencia uniforme, sin divisiones evidentes entre las zonas más oscuras y las más claras. Cuando los matices se distribuyen de manera equilibrada, el conjunto adquiere profundidad y una sensación de mayor longitud, aunque el crecimiento real no cambia por efecto de la coloración.

La técnica contempla distintas bases naturales. Quienes tienen una base rubia oscura pueden conservarla con reflejos cercanos, mientras que las melenas rojizas también admiten matices que respetan su pigmentación original.

La virtud de los tonos naturales en el pelo

Una de las principales ventajas es que evita una diferencia demasiado evidente entre el color original y el crecimiento de las raíces. Cuando el tinte conserva una tonalidad cercana a la base, la transición es menos marcada y permite espaciar algunos retoques.

Esta característica también aparece en las recomendaciones de profesionales de la coloración, ya que conservar el tono natural en las raíces y modificar principalmente los medios y las puntas ayuda a reducir la necesidad de retoques frecuentes.