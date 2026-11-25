El universo de las manualidades y las ideas DIY (hazlo tú mismo) ha dejado de ser una actividad reservada exclusivamente al ámbito escolar o a las tareas infantiles de fin de semana. Estas prácticas están siendo recomendadas entre los adultos que necesitan ponerle una pausa a sus estresantes rutinas diarias.

Hoy en día, el reciclaje creativo que proponen las ideas DIY se ha consolidado como una tendencia en auge entre jóvenes y adultos que buscan desconectarse de las pantallas, darle una segunda vida a los materiales cotidianos y crear objetos personalizados a bajo costo.

Ideas DIY K-Pop

En este marco, el fenómeno cultural de la película Las Guerreras K-Pop ha logrado trascender la pantalla para convertirse en una verdadera fuente de inspiración artística. Esto se debe a que, más allá de su impacto musical y visual, la historia y la estética futurista de sus protagonistas han impulsado a miles de fanáticos a replicar sus icónicos accesorios en casa.

De esta forma, las ideas DIY ayudan a transformar la admiración por la película en proyectos tangibles para abordar con nuestras propias manos. Por lo tanto, estas manualidades con relación con el reciclaje siguen atrayendo adeptos.

¿Cómo hacer los micrófonos de Las Guerreras K-Pop?

Es por todo lo señalado que podemos unir el mundo de las ideas DIY con el de Rumi, Mira y Zoey, las protagonistas de Las Guerreras K-Pop. Lejos de centrarnos en su faceta de heroínas, los proyectos que se detallarán se enfocan en su lado artístico.

A continuación, te presentamos 3 ideas DIY especialmente diseñadas para recrear los emblemáticos micrófonos de Las Guerreras K-Pop utilizando tubos de cartón reciclados como base principal:

El micrófono clásico de escenario con acabado metálico y esfera brillante

Materiales: 1 tubo de cartón (de papel higiénico o de cocina cortado a la mitad), 1 bola de telgopor (poliestireno) del diámetro del tubo, papel aluminio, pintura acrílica negra, cinta aisladora de color (rosa neón o violeta) y silicona líquida.

Paso a paso

Preparar el mango: Pinta todo el tubo de cartón con dos manos de pintura acrílica negra y déjalo secar por completo para lograr una base uniforme. Armar el cabezal: Envuelve la bola de telgopor con papel aluminio, presionando suavemente con los dedos para generar una textura rugosa que simule la rejilla metálica del micrófono. Unir las piezas: Aplica abundante silicona líquida en el borde superior del tubo de cartón y encastra la esfera plateada haciendo leve presión durante unos segundos. Detalles K-Pop: Envuelve dos o tres tiras finas de cinta aisladora rosa neón o violeta alrededor del centro y la base del mango para darle el toque futurista característico del grupo.

Micrófono de vincha (headset) estilo idol para coreografías

Materiales: 1 tubo de cartón fino (como los del papel film o aluminio), una vincha plástica lisa, goma eva con glitter (plateada o fucsia), un retazo pequeño de espuma negra y pegamento universal.

Paso a paso

Cortar el brazo del micrófono: Recorta una tira longitudinal del tubo de cartón de unos 15 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho y dóblala suavemente para darle una leve curvatura. Forrar la estructura: Cubre la tira de cartón con goma eva con glitter plateada o fucsia, asegurándola con pegamento universal para que quede prolija y resistente. Crear el filtro: Recorta un pequeño círculo u óvalo de espuma negra (de unos 2 centímetros) y pégalo en uno de los extremos de la tira curva para simular el protector antiviento. Fijar a la vincha: Pega el otro extremo del brazo de cartón en uno de los laterales de la vincha plástica, ajustando el ángulo para que quede a la altura de la mejilla al colocarla en la cabeza.

Micrófono futurista con anillo LED y efecto cristal

Materiales: 1 tubo de cartón grueso, papel celofán iridiscente o tornasolado, una tira corta de luces LED a pila (tipo alambre de hadas), cartulina metalizada plateada y cinta adhesiva transparente.

Paso a paso