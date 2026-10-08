Ideas DIY: 3 diseños creativos para crear piñatas rellenas de insectos de gomita para Halloween

El próximo 31 de octubre se conmemorará el Día de Halloween por lo que preparar la decoración y el disfraz aparecen entre las tareas destacadas del mes. Además, existen alternativas que podemos crear con nuestras propias manos, ya sea para ambientar nuestra casa o para entretenernos durante esta fecha.

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Las ideas DIY, siglas en inglés que significan “hazlo tú mismo”, tomarán el protagonismo en muchos hogares en donde se las empleará para darle forma a objetos decorativos, disfraces y hasta piñatas.

Ideas DIY de Halloween

Si nos quedamos con lo mencionado anteriormente, hay que destacar que sumar una piñata a una fiesta de Halloween se ha vuelto una tendencia muy popular porque combina la recolección de golosinas con un juego divertido, sirviendo además como un excelente elemento decorativo.

En este marco, las ideas DIY relacionadas a esta fecha especial dejan en claro que las piñatas se adaptan a todas las edades con diseños clásicos como calabazas, fantasmas, calaveras o monstruos. Además, se pueden rellenar tanto con caramelos como con sorpresas temáticas como juguetes luminosos, dentaduras de vampiro y confeti.

¿Cómo hacer piñatas rellenas de insectos?

Como Halloween es la temporada perfecta para dejar volar la imaginación y transformar elementos cotidianos en sorpresas monstruosas. La creación de piñatas no solo permite personalizar cada detalle del festejo, sino que también se convierte en una actividad manual fantástica para disfrutar en familia o con amigos antes de la gran noche.

A continuación, te presentamos tres ideas DIY con diseños sencillos y súper creativos para lograr hacer una piñata que en su interior, en lugar de los dulces habituales, el relleno estrella serán gomitas con forma de gusanos, arañas, ciempiés y cucarachas:

La Telaraña Gigante con Araña Nodriza

Este diseño juega con la idea de un nido a punto de eclosionar. La piñata externa tiene forma de disco o telaraña plana, pero el toque mágico está en los detalles de las arañas que la custodian.

Materiales: Dos círculos grandes de cartón plano, tiras de cartón para el contorno, papel de seda (china) blanco y negro, lana o hilo grueso blanco, y globos pequeños.

Paso a paso



Construye una estructura cilíndrica plana Uniendo los dos círculos de cartón con la tira perimetral mediante cinta adhesiva. Deja una solapa o ventana en la parte inferior para introducir el relleno. Forra toda la superficie con papel de seda blanco picado o en tiras para darle textura. Pega hilos gruesos de lana blanca cruzando la cara frontal simulando los hilos de una telaraña. Fabrica una araña grande de papel maché o con un globo forrado en papel de seda negro y pégala en el centro. El toque para el relleno: Mezcla las gomitas de insectos (especialmente arañas y gusanos) con un poco de algodón sintético blanco estirado (relleno de cojín). Cuando la piñata se rompa, los insectos caerán envueltos en "hilos de telaraña", haciendo la experiencia mucho más sensorial.

El Calabacín Pudriéndose (con Ojos e Insectos)

Alejada de la típica calabaza sonriente, esta versión tiene una estética más "mórbida" y caricaturesca, simulando una calabaza de Halloween que ha empezado a descomponerse y atraer bichos.

Materiales: Un globo grande (o de tipo punch ball), periódico, engrudo (agua y harina), pintura acrílica naranja, verde y marrón, y papel crepé naranja.

Paso a paso



Infla el globo y ata cuerdas rodeándolo verticalmente para marcar las hendiduras naturales de la calabaza. Cubre con 3 o 4 capas de papel periódico y engrudo. Deja secar por completo y explota el globo interno. Pinta la calabaza de naranja, pero agrega sombras marrones y verdosas en la base y las grietas para darle ese aspecto de desgaste o pudrición. Recorta agujeros pequeños e irregulares en los costados de la calabaza e inserta insectos de plástico o limpiapipas sobresaliendo para anticipar lo que hay dentro. El toque para el relleno: Llena el interior exclusivamente con gomitas de lombrices, gusanos brillantes y cucarachas, combinadas con virutas de papel crepé verde y marrón (simulando moho y tierra). Al romperla, dará la ilusión de que los gusanos salen del interior podrido de la calabaza.

El Nido de Arañas e Insectos (Esfera de Hilo o Cuerda)

Este diseño es de estilo escandinavo o minimalista pero altamente impactante, simulando un saco de huevos de insecto hecho con fibras naturales.

Materiales: Un globo grande, bola de hilo de yute o estambre blanco/crema, pegamento blanco sintético diluido en agua, e insectos de plástico pequeños.

Paso a paso

