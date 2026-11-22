Es oficial, estamos a muy poco tiempo de iniciar una de las épocas más esperadas del año; las decembrinas y con ella por supuesto la Navidad, es por eso que en esta ocasión te presentamos 4 plantillas con versiones navideñas de las Guerreras Huntrix, personajes de Kpop Demon Hunters; específicamente para que decores tu lonchera; lucirá sensacional.

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Kpop Demon Hunters: Plantillas de stickers para imprimir GRATIS y decorar tu lonchera esta Navidad 2026

Estas plantillas son completamente gratis, las podrás imprimir y recortar para después pegarlas sobre tu lonchera. La mejor manera en la que puedes hacerlo es realizar la impresión en una hoja que tenga pegatina. Ahora bien, el tamaño de cada sticker podrás modificarlo dependiendo tu preferencia y tamaño de lonchera. Puedes colocar la cantidad que prefieras así como a tus guerreras favoritas.

Kpop Demon Hunters: Plantillas de stickers para imprimir GRATIS de las Guerreras Huntrix con diseño de estrella

Esta plantilla, como su nombre lo indica, tiene a las tres Guerreras Huntrix, Rumi, Zoey y Mira, además de que también está Derpy, el icónico felino de la cinta Kpop Demon Hunters. Esta plantilla es ideal para las personas que aman las estrellas ya que las protagonistas de la película aparecen dentro de una. Por otro lado, los colores que destacan son rojo, verde y blanco, tonos alusivos a la Navidad que te harán resaltar en esta próxima época decembrina.

Kpop Demon Hunters: Plantillas de stickers para imprimir GRATIS de las Guerreras Huntrix con Derpy Tiger gigante

Esta plantilla de stickers es ideal para las personas que aman los animales ya que destaca la figura de Derpy Tiger en una versión gigante, el cual se encuentra a lado de las Guerreras Huntrix, las cuales aparecen en un tamaño más pequeño. Uno de los elementos más navideños de este stickers es que aparece una serie de luces de colores, sin dejar de lado que hay un árbol navideño y obsequios.

Kpop Demon Hunters: Plantillas de stickers para imprimir GRATIS de las Guerreras Huntrix versión chibi

Esta plantilla, como su nombre lo dice, tiene a las tres Guerreras Huntrix; Zoey, Rumi y Mira, en versión chibi y navideña. Los personajes lucen una apariencia tierna ya que sus ojos son grandes, al igual que sus cabezas. Cada una porta un gorro navideño y sus icónicas espadas con las que combaten. Por otro lado, también hay bastones de caramelo y obsequios.

Kpop Demon Hunters: Plantillas de stickers para imprimir GRATIS de las Guerreras Huntrix con ugly sweater

Sin duda alguna esta plantilla es ideal para las personas que aman a los Guerreras Huntrix así como los ugly sweaters ya que tanto Rumi como Zoey y Mira los portan, todas en color verde, un tono muy característico de la Navidad. Por otro lado, portan diademas de renos y un gorro navideño, sin dejar de lado que aparecen obsequios y una esfera.