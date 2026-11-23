El maquillaje de ojos al estilo coreano se ha convertido en un favorito por su capacidad para realzar la mirada con frescura, suavidad y un efecto juvenil sin resultar recargado. A diferencia de las tendencias que buscan un contorno muy marcado o dramático, esta propuesta pone el foco en la armonía del rostro, la luminosidad natural y los detalles delicados que hacen que los ojos se vean más grandes y despiertos.

Con unos pocos pasos sencillos y los productos adecuados, es posible adaptar esta técnica a distintos tipos de párpados y ocasiones del día a día. Desde el trazo suave a ras de pestañas y las sombras difuminadas en tonos cálidos o rosados hasta el toque de brillo en el centro y el aegyo sal, cada detalle suma para lograr un acabado dulce y actual.

¿Cómo preparan la piel antes del maquillaje las coreanas?

La preparación de la piel antes del maquillaje en la rutina coreana prioriza la hidratación profunda, la suavidad y el efecto jugoso para que los productos se fundan sin cuartearse. Tras limpiar el rostro, se aplica un tónico hidratante, a veces en capas suaves, para equilibrar y calmar la piel. Luego se suma una esencia o suero humectante y una crema ligera o nutritiva según la necesidad del día, masajeando hasta absorber sin saturar. El paso infaltable es el protector solar de acabado cómodo, que protege y aporta luminosidad. Finalmente, se retira o absorbe el exceso de producto en zonas grasas para lograr un lienzo fresco, elástico y radiante.

Maquillaje Estos productos son favorecedores. (Pexels/Pexels)

¿Cómo maquillarse los ojos al estilo coreano?

El maquillaje de ojos al estilo coreano busca suavizar las facciones, aportar luminosidad y lograr una mirada más grande, redondeada y juvenil, evitando los cortes oscuros o marcados. Para comenzar, aplica una sombra mate en tonos suaves y cálidos, como beige, durazno, coral o rosa pastel, sobre todo el párpado móvil y difumínala ligeramente hacia el párpado inferior; luego, suma profundidad sutil colocando un marrón claro o rosa más intenso a ras de las pestañas superiores y en el tercio externo inferior, siempre sin bordes duros.

El sello distintivo de este estilo es el aegyo-sal: sonríe suavemente para identificar el relieve natural bajo las pestañas inferiores, traza una sombra marrón muy tenue justo debajo para definirlo y aplica iluminador o sombra satinada clara encima para darle volumen. Después, realiza un delineado fino estilo puppy con lápiz o delineador marrón, siguiendo la caída natural del ojo sin elevar demasiado el rabillo y suavizándolo si hace falta.

Maquillaje (Canva/Canva)

Para finalizar, aplica glitter fino con la yema del dedo en el centro del párpado móvil y en el lagrimal para abrir la mirada al instante, riza muy bien las pestañas desde la raíz y aplica una capa ligera de máscara para lograr un efecto limpio, separado y sin grumos. Como toque extra para armonizar el acabado K-Beauty, lleva las cejas rectas y difuminadas al inicio y pasa un poco del mismo rubor de tus mejillas por los párpados.