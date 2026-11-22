Si tienes un reloj inteligente y te encantan las K-Pop Demon Hunters, esta es una buena oportunidad para presumir y lucir con tus personajes favoritos todo el estilo en la pantalla de tu reloj con estas portadas. Es muy fácil personalizarlo con estos 5 modelos redondos con ilustraciones y diseños inspirados en Rumi, Mira y Zoey:

Plantilla portada reloj inteligente 1

Plantilla portada reloj inteligente 2

Plantilla portada reloj inteligente 3

Plantilla portada reloj inteligente 4

Plantilla portada reloj inteligente 5

También te puede interesar: 4 plantillas de stickers de Abby y Baby de los Saja Boys para imprimir y decorar el estuche escolar de tus hijos

¿Cómo poner una portada de K-Pop Demon Hunters en un reloj inteligente?

Una vez elijas, descárgalos en la galería de tu celular, y abre la aplicación que utilizas con tu dispositivo para sincronizar el smartwatch. Busca la opción de cambiar la esfera o personalizar el fondo, selecciona las imágenes que acabas de descargar y ajústalas para que se adapten al círculo de la pantalla. Los pasos exactos dependen mucho de la marca y modelo de tu reloj, pero básicamente este es el proceso en la mayoría de los relojes inteligentes. No te olvides de elegir los números y colores que contrasten con la imagen de fondo para que la hora, la fecha y otras funciones sean completamente visibles. Y listo, luce increíbles imágenes de tus personajes favoritos de K-pop Demon Hunters.

¿Cómo poner a los personajes por separado?

Sí te gusta mucho la idea, pero te gustaría mucho tener a los personajes por separado. Te dejamos aquí algunas imágenes extra para que también puedas lucir en tu muñeca a Rumi, Mira y Zoey por separado. Una gran idea, en este caso, es poner las esferas por separado y ponerlas en aleatorio para que así puedas ver a todas cada vez que actives el celular.

Esfera de Rumi

Esfera de Mira

Esfera de Zoey

También te puede interesar: 4 plantillas de stickers de los Saja Boys para armar tus propios stickers de WhatsApp