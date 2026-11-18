En una muestra más de la magia de los remedios caseros, los practicantes indican que esta mascarilla de fresas puede ayudarte con las ojeras. Esta situación estética incluso aparece cuando duermes bien. Ya sea por genética, un mal descanso, alergias, pigmentación de la piel o envejecimiento… esta mezcla promete ayudarte con el problema. Toma nota y aplícalo de la manera correcta.

¿Por qué funciona la mascarilla de fresas para disminuir las ojeras?

Según los que han acudido a esta mascarilla para combatir las molestas ojeras, las fresas funcionan por su aporte en vitamina C y compuestos antioxidantes. Es decir, gracias a sus componentes, se utiliza de manera constante en rutinas de belleza para concretar una limpieza y cuidado de la piel completos.

En ese sentido, algunas recomendaciones particulares que se hacen es la de concretar una mezcla única y exclusivamente con lo que vas a utilizar. Sé higiénico al momento de lavar el fruto y usar los distintos utensilios. Y si eres alguien propenso o sensible en la piel, probablemente debas abstenerte ante el riesgo de una reacción adversa.

¿Cómo hacer y aplicar la mascarilla de fresas para combatir las ojeras?

Ingredientes

5 fresas frescas

2 cucharadas de miel de abeja

Aunque regularmente se indica que licúes las mezclas, aquí se busca recuperar un poco de la pulpa. Por ello, lo ideal es que la tritures con el utensilio de cocina que prefieras.

Terminada esa trituración, el siguiente paso es agregar la miel de abeja y revolver o integrar hasta lograr una mezcla bastante consistente.

Posteriormente, quedará perfecta para aplicar en el rostro y dejarla reposar durante 20 minutos.

Terminado el tiempo, se indica que quites la mascarilla con abundante agua fría o en su defecto a través de pequeños bajos de hielo en un pañuelo.

Con esto, la mascarilla casera promete resultados si la aplicas de 2 a 3 veces por semana.

También se hace la advertencia de cuidar el contorno de los ojos, evitando tocar tus ojos, pues puede provocar irritación.