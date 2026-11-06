4 ideas para crear esferas de fieltro de KPop Demon Hunters para decorar tu árbolito de Navidad

En esta temporada navideña sorprende a los más pequeños de la casa o incluso a ese verdadero fan de Las Guerreras del Kpop con una decoración inspirada en ellas en el arbolito de navidad.

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Incluso si tú misma eres fan de Rumi, Mira y Zoey, puedes aprovechar la temporada para crear tus propias esferas de fieltro inspiradas en las protagonistas de esta película. Lo mejor es que no necesitas gastar demasiado ni ser experto en manualidades para tener una decoración única.

Con algunos pedazos de fieltro de colores, hilo, aguja, pegamento y un poco de imaginación puedes hacer adornos muy bonitos para darle personalidad a tu arbolito. A continuación te compartimos cuatro ideas que puedes preparar y compartir en casa.

¿Qué materiales necesitas para hacer esferas de fieltro?

Fieltro de diferentes colores.

Tijeras.

Aguja e hilo.

Silicón frío o pegamento para tela.

Relleno de algodón o guata.

Listones para colgar.

Moldes de las figuras que quieras realizar.

4 ideas de esferas de fieltro de KPop Demon Hunters para Navidad

1.- Esferas de Rumi

Rumi puede convertirse en la protagonista de tu árbolito. Recorta la silueta de su rostro y cabello en fieltro de diferentes colores. Agrega pequeños detalles para representar su peinado y vestuario. Puedes colocar un listón en la parte superior para colgarla.

2.- Adornos de Mira

Otra opción es crear una esfera inspirada en Mira. Utiliza fieltro rosa, rojo y otros tonos de su vestuario para darle forma. No olvides agregar su peinado y algunos detalles de su personalidad para que el adorno sea fácil de reconocer.

3.- Esferas de Zoey

Si te gustan los adornos coloridos, puedes hacer una figura de Zoey. Combina fieltro naranja, amarillo y otros tonos para recrear su apariencia. También puedes agregar pequeños accesorios de tela para darle un toque especial.

4.- Adornos de los Sja Boys y Derpy y Sussie

Para darle variedad a tu decoración, puedes crear pequeños adornos inspirados en Derpy y Sussie y al igual que las protagonistas puedes crear los cuerpos de los integrantes de los Saja Boys solo necesitas recortar las siluetas en fieltro, utiliza hilo o botones para agregar los ojos y otros detalles, y coloca una cinta para convertirlos en esferas navideñas.