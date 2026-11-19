El Principito es una de las grandes obras de la literatura mundial que ha dejado una gran cantidad de enseñanzas. Este libro fue escrito por Antoine de Saint-Exupéry y su legado ha vencido la barrera.

En este caso nos vamos a centrar en una de las tantas frases con las que cuenta este libro, se trata de la que dice “El amor no consiste en mirarse el uno al otro, sino en mirar juntos en la misma dirección”. Esta expresión nos invita a poder poner la atención no solo en la admiración al otro, sino de compartir un camino y sostener un proyecto de común.

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Una frase que invita a reflexionar sobre el amor verdadero

Cuando hace referencia a “Mirar juntos” quiere decir que no es necesario pensar igual en cada tema que se trata ni de borrar las diferencias personales, sino que los miembros de una pareja puedan acordar las prioridades, valores y metas, aunque conserven sus propios intereses. Es decir que se puede disfrutar actividades distintas o interpretar una lectura de manera diferente y, aun así, avanzar hacia objetivos compatibles.

También se puede entender esta frase como un paso por las diferentes etapas de una relación. Cuando todo comienza se pone la atención en descubrir al otro y en la atracción, esto es propio del enamoramiento, pero no es suficiente para sostener por sí solo un vínculo. A esto se le suma las responsabilidades, decisiones compartidas y los desafíos del día a día.

El tiempo hace que la fascinación pase a cooperación. Se sale del enamoramiento para verse atravesados por la economía, el trabajo, la crianza o los planes a futuro, una pareja que comparte dirección puede buscar soluciones en conjunto. Por supuesto pueden surgir desacuerdos que deben ser abordados en equipo y no convertir todo en un problema.

y el amor incondicional.

Es decir que el autor hace referencia a que el amor no borra los conflictos ni hace que una pareja esté de acuerdo en todas las decisiones, sino que se debe actuar con posibilidad de construir acuerdos y acompañarse mientras cada persona conserva su identidad.