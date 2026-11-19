Conseguir que el cabello fino luzca con cuerpo, movimiento y brillo natural suele ser uno de los mayores retos en la rutina capilar, ya que el exceso de producto o una limpieza insuficiente tienden a apelmazar la raíz con facilidad. Sin embargo, existe una técnica popularizada en la cultura británica que pone el foco precisamente en cómo se prepara y limpia la melena antes de peinarla para lograr un acabado suelto y con vida.

Conocido como el lavado a la inglesa, este método parte de una premisa sencilla: evitar fórmulas pesadas que resten ligereza a la fibra capilar. El secreto consiste en realizar un doble lavado con un champú ligero, aplicar el acondicionador únicamente de medios a puntas y secar el cabello en dirección contraria a su caída natural para elevar las raíces desde el primer momento.

¿Cómo es el lavado de cabello a la inglesa?

El lavado de cabello a la inglesa es una rutina enfocada en la preparación capilar para que el pelo fino luzca más sano, brillante y con un volumen duradero sin apelmazarse. Su principio básico consiste en evitar productos pesados que resten movimiento a la melena y cuidar cada paso desde la limpieza hasta el secado.

Cabello (Gemini)

El proceso comienza eligiendo un champú ligero, preferiblemente voluminizador o redensificante, para limpiar el cuero cabelludo sin sobrecargarlo. Con él se realiza un doble lavado suave: la primera pasada elimina restos de sebo, polución y suciedad superficial, mientras que la segunda purifica en profundidad y permite que las raíces respiren con ligereza.

A continuación, se aplica el acondicionador únicamente de medios a puntas. Evitar la zona superior impide que el producto añada peso extra y deje la raíz lacia, manteniendo hidratadas solo las áreas más castigadas.

Por último, tras retirar el exceso de humedad con una toalla, llega el paso clave: secar el cabello en dirección contraria a su caída natural. Al elevar las raíces con los dedos o con ayuda de un cepillo durante el secado, se consigue un efecto de cuerpo inmediato y puntas sueltas.

El secreto de salón para un cabello con volumen y raíces limpias El secreto de salón para un cabello con volumen y raíces limpias (GRIM STUDIE )

¿Cómo cuidar el cabello del calor?

Para proteger el cabello del calor, el paso imprescindible es aplicar siempre un protector térmico de medios a puntas antes de usar herramientas como secadores, planchas o rizadores, creando una barrera que minimiza la pérdida de hidratación y el quiebre de la fibra capilar. Además, conviene regular la temperatura, manteniéndola por debajo de los 180 °C, especialmente en melenas finas, mantener el secador a unos 15 centímetros de distancia y nunca pasar la plancha sobre el pelo húmedo. Complementar estos hábitos con mascarillas hidratantes semanales ayuda a preservar la suavidad, el brillo y la elasticidad natural de la melena.