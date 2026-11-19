Si en tu casa tienes presencia de roedores y cucarachas, ya no es necesario que acudas a productos comerciales debido a que hay una mezcla casera muy interesante para colocar en el hogar.

Puedes utilizar repelentes aromáticos que son incómodos para los roedores y una mezcla de bicarbonato con azúcar puede afectar a las cucarachas que ingieren el cebo.

¿Cómo eliminar a los roedores de la casa?

Para eliminar a los roedores puedes utilizar el aceite esencial de menta que funciona como un repelente por su intenso aroma. Si lo colocas en espacios cerrados vas a evitar que estos animales lleguen a gabinetes, despensas, sectores cercanos al fregadero y otras rutas habituales de paso.

El aceite de menta es bueno para ahuyentar ratas y ratones El aceite de menta es bueno para ahuyentar ratas y ratones (Pexels: Prabahar Ravichandran)

La menta contiene mentol y mentona que altera el comportamiento de algunos animales. Si la dosis es suficiente comienza a producir efectos tóxicos, pero su principal función es crear una barrera aromática.

Los ratones cuando se encuentran expuestos a este olor comienzan a experimentar irritación nasal y evitan ir a esos sitios. Así es que notarás menor presencia luego de la aplicación. Ten en cuenta que el olor pierde intensidad con el paso de los días por lo que se debe volver a colocar.

Bicarbonato de sodio y azúcar para cucarachas

Mezcla el bicarbonato de sodio con el azúcar para combatir las cucarachas. Por un lado el azúcar las atrae mientras que el otro producto comienza a actuar luego de que el insecto lo consume.

El bicarbonato puede reaccionar dentro del sistema digestivo de las cucarachas y generar dióxido de carbono. La acumulación de gas puede causar daños internos en los insectos expuestos.

Repelente casero para eliminar cucarachas de la cocina fácil y rápido (Foto de Canva en Canva)

Las cucarachas se ven atraídas por las migas, la grasa, basura o alimentos abiertos. Es por esto que la limpieza es sumamente importante. Con esta mezcla de partes iguales de bicarbonato y azúcar vas a poder eliminarlas, pero debes colocarla en tapas detrás del refrigerador, bajo la pileta, dentro de alacenas bajas o cerca del tacho de residuos.