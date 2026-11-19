Las tazas despostilladas, los diseños que dejaron de combinar con la vajilla o las piezas que permanecen guardadas en los cajones pueden tener una segunda utilidad. Para ello las puedes transformar en hermosas macetas pintadas al estilo deocoupage, para poner estas 4 plantas en la entrada de la casa y atraer riqueza.

En lugar de desechar las tazas, se pueden convertir en recipientes decorativos para plantas mediante la técnica decoupage, un método artesanal que utiliza recortes de papel, servilletas estampadas y adhesivos para personalizar distintas superficies. Esta propuesta combina pintura acrílica, motivos florales, figuras de hojas y otros diseños para conseguir macetas pequeñas con apariencia vintage, como las maletas antiguas que puedes utilizar en el dormitorio.

Cómo usar las tazas viejas que ya no usas para transformarlas en hermosas macetas pintadas estilo decoupage Cómo usar las tazas viejas que ya no usas para transformarlas en hermosas macetas pintadas estilo decoupage (IA)

El paso a paso para transformar tazas viejas

Antes de comenzar, es necesario reunir los materiales. Para este proyecto se necesitan una o varias tazas de cerámica limpias, pintura acrílica, pinceles, servilletas decorativas de papel, tijeras y pegamento especial para decoupage.

Primer paso: Lavar la pieza y retirar cualquier residuo de grasa, polvo o suciedad. Después de secarla por completo, se aplica una capa de pintura acrílica con un pincel.

Lavar la pieza y retirar cualquier residuo de grasa, polvo o suciedad. Después de secarla por completo, se aplica una capa de pintura acrílica con un pincel. Segundo paso : Consiste en elegir el diseño de la servilleta y recortar las figuras que cubrirán la superficie. Los motivos de flores pequeñas, ramas, mariposas y hojas crean composiciones de inspiración romántica o campestre.

: Consiste en elegir el diseño de la servilleta y recortar las figuras que cubrirán la superficie. Los motivos de flores pequeñas, ramas, mariposas y hojas crean composiciones de inspiración romántica o campestre. Tercer paso: Una vez que los recortes ocupen el lugar deseado, se coloca una capa de pegamento para decoupage sobre el diseño. Cuando el adhesivo seque por completo, se aplica otra capa del producto para fijar los bordes y proteger la decoración.

Ideas de diseños florales

Una opción consiste en utilizar estampados de rosas, lavanda, margaritas o pequeñas flores silvestres. Estos combinan con bases en tonos crema, blanco antiguo y verde pastel, especialmente cuando se busca una apariencia vintage.

Para conseguir un resultado uniforme, se recomienda distribuir los recortes alrededor de la pieza y dejar algunos espacios libres para que el color de fondo también forme parte de la composición.