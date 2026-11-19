Durante las fiestas decembrinas, la sala y el árbol suelen acaparar casi toda la atención decorativa del hogar, dejando a la cocina en un segundo plano. Sin embargo, al ser uno de los espacios más concurridos y cálidos de la casa en esta temporada, sumar unos cuantos detalles festivos puede transformarla por completo sin necesidad de hacer grandes gastos ni de cambiar el mobiliario.

La clave para lograr un ambiente navideño funcional está en aprovechar las superficies que ya existen, como las puertas de las alacenas, las ventanas o las manijas de los electrodomésticos, sin saturar las encimeras de trabajo. Con elementos sencillos como guirnaldas de pino, listones, luces cálidas y textiles temáticos, es posible darle a tu cocina un aire acogedor, práctico y lleno de espíritu navideño.

¿Cómo decorar la cocina en Navidad?

Decorar la cocina en Navidad es una forma práctica de sumar calidez a uno de los rincones más usados de la casa sin saturar la encimera ni hacer grandes gastos.

Adornos navideños (Freepik)

Guirnaldas, luces cálidas y dorados: Coloca una guirnalda de pino debajo de los gabinetes superiores, entrelaza luces LED cálidas y suma esferas rojas mate o bayas. Combínala con frascos cerámicos, tablas rústicas, pequeños pinos decorativos y una vela aromática para lograr un aire acogedor.

Coloca una guirnalda de pino debajo de los gabinetes superiores, entrelaza luces LED cálidas y suma esferas rojas mate o bayas. Combínala con frascos cerámicos, tablas rústicas, pequeños pinos decorativos y una vela aromática para lograr un aire acogedor. Puertas de alacenas como regalos: Usa cintas rojas de terciopelo o satén para armar grandes moños en la parte superior de las alacenas, con piñas, hojas de acebo o ramitas de pino al centro. Completa el estilo con un paño navideño en el horno y un tapete temático frente a la estufa.

Usa cintas rojas de terciopelo o satén para armar grandes moños en la parte superior de las alacenas, con piñas, hojas de acebo o ramitas de pino al centro. Completa el estilo con un paño navideño en el horno y un tapete temático frente a la estufa. Estilo farmhouse con pingüinos: Elige figuras de pingüinos navideños y combínalas con textiles de cuadros escoceses rojos y blancos. Coloca cortinas con cenefa a cuadros sobre el fregadero, toallas a juego, un tapete coordinado en el piso y pequeños pingüinos en repisas o esquinas.

Navidad ((Especial/Canva))

¿Cuándo se arma el árbol de Navidad?

En gran parte del mundo hispanohablante, la costumbre más arraigada es armar el árbol de Navidad el 8 de diciembre, coincidiendo con el Día de la Inmaculada Concepción, aunque muchas familias optan por adelantar la tradición al primer domingo de Adviento o al 1 de diciembre para aprovechar el ambiente festivo durante todo el mes, mientras que en la cultura anglosajona suele colocarse tras el Día de Acción de Gracias, manteniéndose encendido hasta el 6 de enero con la llegada de los Reyes Magos.