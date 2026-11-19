Las villas navideñas iluminadas son uno de los elementos más acogedores y nostálgicos de la decoración decembrina. Sin embargo, adquirir casas de cerámica o resina en tiendas departamentales suele representar una inversión elevada.

Por suerte, crear villas navideñas luminosas con cartones de leche es una alternativa económica, ecológica y perfecta para disfrutar en familia.

Los envases tipo Tetra Pak tienen una estructura firme, son fáciles de recortar y conservan su forma sin deformarse. Al combinarlos con pintura acrílica, detalles texturizados y luces LED de baterías, puedes construir un pueblo invernal digno de exhibirse en la sala, el recibidor o debajo del árbol.

4 formas de crear villas navideñas luminosas usando cartones de leche y luces LED

Aldea nórdica minimalista en blanco mate y tejados kraft

Lava y seca muy bien varios cartones de leche de distintos tamaños. Recorta pequeñas ventanas cuadradas o arqueadas con un cúter y pinta la base de las casitas con pintura acrílica blanco tiza o blanco hueso.

4 formas de crear villas navideñas luminosas usando cartones de leche y luces LED 4 formas de crear villas navideñas luminosas usando cartones de leche y luces LED

Casitas estilo Gingerbread con glaseado blanco

Pinta los envases reciclados en tono marrón cálido o caramelo utilizando pintura acrílica mate. Una vea secos, utiliza pintura textible inflable blanca para dibujar ondas de glaseado en los bordes del techo y alrededor de las ventanas recortadas.

Pueblo nevado con textura de nieve artificial y papel albanene

Recorta ventanas amplias en los cartones de leche y pega por la parte interior pequeños cuadros de papel albanene, papel china blanco o papel encerado de cocina para tamizar la luz.

Villa rústica de cabañas con palitos de madera y cartón

Forra las paredes del cartón de leche con abatelenguas de madera natural cortados a la medida o con cartón corrugado de empaques en tono natural. Deja los espacios libres para las ventanas y la puerta principal.

4 formas de crear villas navideñas luminosas usando cartones de leche y luces LED 4 formas de crear villas navideñas luminosas usando cartones de leche y luces LED

Prepara bien el envase antes de pintar, lava el interior con agua y jabón para evitar olores y lija suavemente la capa plástica exterior del cartón para que la pintura acrílica cubra sin cuartearse.

Recuerda usar únicamente iluminación LED fría, nunca utilices velas reales ni focos incandescentes, y deja la base abierta para facilitar el encendido, recortando por completo el fondo de cada cartón de leche.