Este es el mejor truco para limpiar tu joyería de manera efectiva
Si no quieres exponer tu joyería a otras manos o si no quieres gastar demasiado, este truco casero podría ayudar a mantener impecables tus piezas de plata.
El tema de la joyería es uno que se puede estudiar e investigar desde ciertos matices bastante particulares. Sin embargo, en este artículo el enfoque está en cómo limpiar tus artículos de plata de manera efectiva. Aunque hay personas que te ofrecen ese tipo de servicios o te venden productos especializados para quitarles el desgaste, no debes invertir mucho dinero y lo puedes hacer en casa. He aquí la solución.
¿Por qué la joyería de plata necesita limpiarse?
Tal como otros metales, la plata sufre algunos tipos de oxidación por mezclarse con elementos como la humedad, el aire y ciertos compuestos como el azufre. Los cambios parecen mostrar opacidad o que les salen “manchas” negras. Pero con el consejo de hoy podrás devolverles el brillo usando artículos que seguramente tienes en tu cocina.
Aunque la plata sí sufre cierto tipo de oxidación, es un poco distinta a otro tipo de joyería. Esta regularmente - como ya se comentó - reacciona ante el azufre y forma así una capa oscura denominada sulfuro de plata. El proceso se puede acelerar por culpa de la humedad, las cremas, perfumes, sudor o incluso por mantenerlas guardadas.
Sin embargo, está comprobado que esto puede sufrir una transformación total. Sin frotar agresivamente, este truco casero ofrece la oportunidad de limpiar esa capa oscura sin lastimar tu singular pieza de plata.
@n_n_joyeria Tus piezas de plata .925 quedaran como nuevas con este tip.✨ Sigueme para mas.🌸 #joyeria #accesorios #plata925 #mexico🇲🇽 #joyeriamexicana #accesorio #plata #comolimpiartuplata #limpieza #limpiaplata ♬ Walking Around - Instrumental Version - Eldar Kedem
¿Cómo eliminar las capas oscuras de tu joyería de plata?
Para limpiar de manera sencilla tus piezas de plata, es necesario adquirir los siguientes ingredientes:
- Papel aluminio
- Agua caliente
- Sal o bicarbonato
Y el procedimiento es el siguiente:
- Se elige un recipiente que soporte el agua caliente para cubrir las paredes y el fondo con el papel aluminio, haciendo que la parte brillante quede viendo hacia arriba. Esto es de suma importancia, pues el proceso químico que limpia la plata es provocado por este aluminio.
- Posteriormente viertes el agua caliente dentro del recipiente y revuelves con una cucharada de sal. Esto debe realizarse de manera detallada para que se mezcle perfectamente.
- Posteriormente colocas las piezas de plata en el recipiente, asegurándote que todas toquen el papel. Dejas que la reacción (5-10 minutos) quite el sulfuro de las piezas y las pase al aluminio.
- Para que al final saques tu joyería y la limpies con agua limpia, dándole brillo con un trapo limpio.