Los mejores 3 masajes que puedes hacer en casa para aliviar el estrés

En la actualidad, la gran mayoría de las personas vive con cierto grado de estrés. Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirman que todas las personas tenemos un grado de estrés, ya que se trata de una respuesta natural a las amenazas y a otros estímulos.

Noticias Yucatán del 20 de marzo 2026

El organismo precisa que cuando el estrés pasa a ser excesivo, tiene consecuencias físicas y psíquicas muy grandes. Además, añade que la mayoría de las personas siguen realizando sus actividades diarias a pesar de sentir estrés pero, cuando resulta difícil controlarlo, afirma que lo conveniente es acudir a un profesional de la salud.

¿Qué es el estrés?

Desde el Instituto Mayo Clinic definen al estrés como un sentimiento de tensión física o emocional que puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso.

Sus expertos afirman que el estrés es la reacción del cuerpo a un desafío o demanda, pero cuando dura mucho tiempo, puede dañar la salud. Es por eso que los consejos para prevenirlo o aliviar sus síntomas abundan.

Los mejores masajes contra el estrés

En este marco, se empleó la Inteligencia Artificial (IA) para buscar alternativas que ayuden a aliviar el estrés. En este punto, la aplicación Gemini destacó que relajar el cuerpo y la mente no siempre requiere una visita al spa.

Esta aplicación precisó que con un poco de técnica y unos minutos de tranquilidad, podemos transformar nuestro entorno en un espacio de bienestar. Para conseguirlo, compartió tres de las técnicas más efectivas para liberar tensión acumulada:

Masaje de cuello y trapecio (liberación de carga): El estrés suele manifestarse como "peso" en los hombros. Este automasaje ayuda a soltar los músculos que se tensan tras pasar mucho tiempo frente a una pantalla o bajo presión.



Técnica: Cruza los brazos y coloca las manos sobre los hombros opuestos. Con las yemas de los dedos, ejerce una presión firme pero suave realizando movimientos circulares desde la base del cráneo hacia afuera, llegando hasta los hombros.

El truco: Inclina la cabeza ligeramente hacia adelante para estirar las fibras musculares mientras aplicas la presión.

Masaje en la articulación temporomandibular (ATM): Inconscientemente, muchas personas aprietan la mandíbula cuando están estresadas (bruxismo). Relajar esta zona tiene un efecto calmante casi instantáneo en todo el sistema nervioso.



Técnica: Coloca los dedos índice y medio justo debajo del pómulo, donde se une la mandíbula. Abre ligeramente la boca y realiza círculos lentos y profundos.

El truco: Termina deslizando los dedos desde la mandíbula hacia abajo por los laterales del cuello para fomentar el drenaje y la relajación total de la cara.

Reflexología podal básica: Los pies contienen miles de terminaciones nerviosas. Trabajar el arco del pie ayuda a equilibrar la energía y reducir la ansiedad.

