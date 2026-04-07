La dieta que rejuvenece la piel y aporta un brillo natural desde el interior

La alimentación es uno de los grandes pilares de un cuerpo sano, de acuerdo con las afirmaciones de diferentes la mayoría de los especialistas de la salud. Es que lo alimentos que a diario consumimos se encargan de aportarle a nuestro organismo los nutrientes necesarios para su funcionamiento y mantenimiento.

Noticias Michoacán del 6 de abril 2026

El Instituto Mayo Clinic afirma que un buen cuidado de la piel y un estilo de vida saludable pueden ayudarlo a retrasar el envejecimiento natural y prevenir diversos problemas de la piel. Sus expertos comparten diferentes recomendaciones y una de ellas apunta a llevar una alimentación saludable.

Alimentación para la piel

Mayo Clinic destaca que una alimentación saludable ayudar a verse y sentirse mejor. En este punto, aconseja comer muchas frutas, verduras, granos integrales y proteínas magras ya que la relación entre la dieta y el acné no está clara, pero algunas investigaciones sugieren que una dieta con alto contenido de aceite de pescado o suplementos de aceite de pescado y baja en grasas no saludables y carbohidratos procesados o refinados podría promover una piel más joven.

Por otro lado, la aplicación Gemini (Inteligencia Artificial) analizó diferentes bases de datos y concluyó que la relación entre la alimentación y la salud cutánea es profunda, ya que la piel actúa como un reflejo del equilibrio interno del organismo. Por lo tanto, sentencia que “mantener un patrón alimentario variado y equilibrado no solo nutre el cuerpo, sino que constituye el primer paso para una dermis luminosa y resistente”.

¿Una dieta que rejuvenece la piel?

Es por lo señalado anteriormente que la Inteligencia Artificial afirma que lograr una piel radiante y rejuvenecida no depende solo de las cremas, sino de lo que sucede a nivel celular. “Para que el cutis brille desde el interior, la alimentación debe enfocarse en tres pilares: hidratación profunda, combate al estrés oxidativo y apoyo a la producción de colágeno”, precisa Gemini y detalla los grupos de alimentos esenciales para diseñar una dieta con efecto "glow":

El escudo antioxidante (Vitamina C y E): Los antioxidantes neutralizan los radicales libres que aceleran el envejecimiento.



Cítricos y Pimientos: La vitamina C es crucial para sintetizar colágeno, la proteína que mantiene la piel firme.

Frutos Secos y Semillas: Las almendras y semillas de girasol son ricas en vitamina E, que protege las membranas celulares del daño solar y ayuda a retener la humedad.

Ácidos grasos omega-3 (El brillo natural): Las grasas saludables mantienen la barrera lipídica de la piel intacta, lo que se traduce en una apariencia flexible y menos inflamada.



Pescados Azules: Salmón, caballa o sardinas.

Fuentes Vegetales: Semillas de chía, linaza y nueces. Ayudan a reducir el enrojecimiento y a mantener la piel suave.

Betacarotenos y licopeno (color y protección): Estos pigmentos actúan como un "protector solar interno" (aunque nunca sustituyen al bloqueador tópico).



Zanahorias, Camote y Calabaza: El cuerpo convierte el betacaroteno en vitamina A (retinol), esencial para la reparación de los tejidos.

Tomates Cocidos: El licopeno mejora la textura de la piel y combate la opacidad.

Hidratación y detoxificación

