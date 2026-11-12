Nieves Álvarez revela su secreto para cuidar el cabello fino y con cantidad

El cuidado del cabello fino suele plantear un desafío constante, especialmente cuando se busca mantener una melena con cuerpo, movimiento y un aspecto saludable. A menudo se piensa que este tipo de fibra capilar es sinónimo de escasez; sin embargo, personalidades como la modelo Nieves Álvarez demuestran que es perfectamente posible combinar un cabello delgado con una gran cantidad de densidad y volumen.

Con más de tres décadas de trayectoria en la industria de la moda, la reconocida presentadora ha compartido cuáles son sus trucos infalibles para gestionar su melena. Desde una correcta rutina de lavado e hidratación hasta el uso estratégico de suplementos y protectores térmicos, adoptar las pautas adecuadas permite presumir un cabello cuidado, manejable y lleno de brillo todos los días.

¿Cómo se cuida el cabello Nieves Álvarez?

El cuidado del cabello fino suele plantear un desafío constante, especialmente cuando se busca mantener una melena con cuerpo y un aspecto saludable. Personalidades como la modelo Nieves Álvarez demuestran que es posible combinar un cabello delgado con una gran densidad, destacando la importancia de adaptar la rutina diaria a las necesidades específicas de la fibra capilar.

Cabello (Freepik/Canva)

Para mantener su melena impecable a pesar de la exposición constante a secadores y planchas, la modelo sigue pautas fundamentales centradas en la protección y la nutrición. En primer lugar, prioriza una hidratación profunda aplicando sérums de medios a puntas y complementa sus cuidados desde el interior mediante suplementación especializada. Asimismo, resulta indispensable evitar temperaturas demasiado altas al secar el cabello y utilizar siempre un protector térmico antes de emplear herramientas de calor.

Cabello fino (IA)

En cuanto al lavado, se aconseja utilizar agua tibia y aplicar acondicionadores exclusivamente en los largos para evitar saturar el cuero cabelludo. Finalmente, retirar el exceso de humedad con una toalla de microfibra sin fricción y desenredar con un peine de púas anchas previene la rotura, logrando así un acabado pulido, fuerte y lleno de brillo natural todos los días.

¿Cómo evitar el frizz en el cabello fino?

Para combatir el frizz en el cabello fino sin restarle volumen, el primer paso fundamental es controlar la hidratación durante el lavado y el secado. Es recomendable utilizar agua tibia y aplicar acondicionadores o mascarillas exclusivamente de medios a puntas, evitando el cuero cabelludo para no apelmazar la fibra. Además, al salir de la ducha, se debe retirar el exceso de humedad presionando suavemente con una toalla de microfibra, evitando por completo la fricción para no abrir la cutícula y desatar el encrespamiento.