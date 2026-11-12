Cómo crear imágenes de K-pop Demon Hunters en el universo Pokémon

La inteligencia artificial ha logrado algo impensado ya que pudo fusionar el mundo de Las Guerreras K-pop con el universo de Pokémon. Así es que podemos obtener una imagen muy entretenida para los fanáticos.

Para por lograr este objetivo es que se deben dar instrucciones exactas sobre lo que quieres lograr y revisar la imagen antes de descargarla. La inteligencia artificial como Gemini te ayudará a generar la composición.

¿Cómo crear imágenes de esta fusión?

Lo que debes comenzar haciendo es reunir una imagen de las protagonistas de Las Guerreras K-pop de Netflix y otra con el tipo de escena Pokémon que se busca recrear.

Cuando hagas la referencia debes tener en cuenta hacer aclaraciones sobre peinados, ropa, accesorios, poses y la cantidad de personajes que deseas. También aclara si es horizontal o vertical.

Guerreras Esta es una imagen muy interesante. (Gemini/Gemini)

A la hora de usar Gemini debes ingresar a su sitio para iniciar una conversación y adjuntar todos los datos que deseas. La herramienta puede interpretar tanto indicaciones escritas como imágenes de apoyo para generar una nueva escena.

Una opción de prompt es la siguiente: “Ilustración original de tres jóvenes guerreras del K-pop convertidas en entrenadoras Pokémon durante una excursión por un sendero de montaña al atardecer. A la izquierda, una entrenadora de cabello oscuro en dos rodetes, chaleco verde, mochila y Bulbasaur. En el centro, una entrenadora con gorra roja, larga trenza violeta, campera amarilla y negra, Pikachu y Growlithe. A la derecha, una entrenadora de coleta rosa, mochila, pokébola y Vulpix. Fondo con árboles, montañas y cielo cálido. Personajes de cuerpo entero, líneas claras, composición horizontal, sin texto, sin logotipos”.

Es muy importante que se solicite una imagen original y no que se copie un fotograma. La consigna debe describir personajes inspirados en la idea general de Las Guerreras del K-pop y entrenadoras Pokémon, en lugar de exigir una réplica exacta.