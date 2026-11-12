5 ideas para hacer mini esferas de Peppa Pig para el árbol de Navidad

Cada vez falta menos para Navidad por lo que hay muchos que ya comienzan con a comprar los adornos para ir armando una decoración increíble. Si en casa tienes pequeños que aman a Peppa Pig pues puedes hacer unas mini esferas increíbles.

Las mini esferas son muy fáciles de hacer por lo que puedes utilizar diversos materiales como goma eva, porcelana fría o bolitas transparentes rellenables. Pon manos a la obra para hacer estas increíbles decoraciones.

¿Cómo hacer miniesferas de Peppa Pig?

Para hacer las miniesferas de Peppa Pig tienes que tener en cuenta las siguientes ideas:

Mini esferas de goma eva (foami) en 2D

La primera opción es rápida y económica por lo que pueden ayudarte tus hijos. Para la base de la esfera tienes que recortar círculos de 5 a 6 centímetros de diámetro en foami que se brillante en rosa, rojo o celeste.

Pega la silueta de la cabeza de Peppa Pig o George en el centro con goma eva rosa lisa y haz detalles con marcador indeleble fino. Para darle un toque navideño puedes agregar un gorro de Papá Noel recortado en rojo y blanco sobre una de sus orejas, y pasa una cinta fina por la parte superior para colgarla.

Esferas Estas esferas son realmente increíbles. (Pinterest/Pinterest)

Bolitas transparentes con efecto nieve

Otra idea interesante es utilizar esferas plásticas que se abren por la mitad para armar una escena de invierno. En el interior agrega bolitas diminutas de telgopor, purpurina plateada o sal gruesa para que actúen como nieve.

En el centro coloca un sticker plastificado de Peppa o una figura plana impresa en papel fotográfico. Cierra bien ambas mitades con silicona líquida y en la parte superior coloca un moño de cinta bebé.

Mini esferas de telgopor forradas y modeladas

Usar esferas de telgopor número 4 o 5. Cubre la esfera de telgopor con porcelana fría teñida de color rosa claro, alisando bien las uniones con un poco de crema para manos.

Vas a moldear el hocico cilíndrico, las orejas y las mejillas rosadas para colocarlos al frente de la esfera. Coloca un alambre doblado en forma de argolla en la parte de arriba antes de que seque la masa, y barniza la pieza al terminar para proteger el color.

Esferas Esta es una buena alternativa. (Pinterest/Pinterest)

Esferas de pompón de lana

Luego tenemos esta opción de textura suave por lo que para hacerlo debes enrollar lana rosa alrededor de un tenedor o de dos dedos, ata el centro con firmeza y recorta los bordes para darle forma redonda y pareja.

Deberás recortar las orejas, el hocico y un pequeño gorrito navideño en fieltro o pañolenci y los pegas en el pompón. Dejá largos los extremos del hilo con el que ataste el pompón para hacer un nudo y colgarlo directo en la rama.

Adornos planos con tapas recicladas

Por último, tenemos esta idea en la que puedes reciclar tapas plásticas de frascos para crear adornos resistentes. El interior tiene que ser pintado con acrílico blanco, dorado o rojo y deja que se seque por completo. Pegá en el hueco de la tapa un recorte circular de Peppa Pig abrigada con bufanda o rodeada de regalos.

Toma hilo sisal para recorrer el borde de la tapa y ocultar el plástico .