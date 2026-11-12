Alas de murciélago: “Lo que hace que un brazo se reafirme es que el músculo trabaje cerca de su límite”

Una de las partes del cuerpo que más inseguridades genera son los brazos debido a que la flacidez es muy notoria. Esto puede ser trabajado con ejercicios de fuerza para mejorar su aspecto, tonificarlos y decir adiós a esa parte que cuelga.

En los gimnasios o en la vida cotidiana nos podemos encontrar con el mito de que hay que hacer muchas repeticiones para mejorar el aspecto de los brazos. Sin embargo, los especialistas han manifestado la verdadera manera de eliminar las alas de murciélagos a partir de los 50 años.

¿Cómo fortalecer los brazos con ejercicio?

Los entrenadores Blanca Pombal, Juan Antonio Martín y Ada Rodríguez, coinciden en que “Si queremos desarrollar músculo, el peso tiene que suponer un estímulo suficiente. Hacer muchísimas repeticiones con una carga que apenas nos cuesta probablemente no sea la estrategia más eficiente”.

La cabeza corta del BÍCEPS: Origen: apófisis coracoides de la escápula. Inserción: tuberosidad radial. Funciones: flexión del codo así como supinación, abducción y rotación interna del húmero. *Asiste* en la flexión del hombro. Ejercicio top: curl predicador con agarre supino. https://t.co/pJGoyuzpHF — Edu Barrecheguren | Entrenador Online (@EduBarreche) November 6, 2026

Así es que puedes hacer unas 8-15 repeticiones con un peso con el que las últimas repeticiones sean muy exigentes, pero sin perder la técnica.

“Para lograr unos brazos tonificados y fuertes, necesitamos entrenamiento de fuerza progresiva, con buena técnica, descanso adecuado y una alimentación equilibrada”, señala la entrenadora Ada Rodríguez. “No se trata de hacer muchas repeticiones, sino de trabajar con técnica, intensidad progresiva y constancia”, añade.

A la hora de reafirmar los brazos se debe trabajar con un peso que te haga estar cerca del límite. Para ello puedes hacer de 10 a 15 repeticiones, pero que cuesten.

Las partes de los brazos que se deben trabajar son tríceps que es el más grande y más olvidado. Ante esto es que se recomienda el fondo de tríceps que es sumamente efectivo, práctico y lo puedes realizar fácilmente en cualquier lugar sin necesidad de material especial.

Hombros fuertes y sanos: Face pull 3×12-15 Rotación externa 3×12-15 Remo con apoyo 3×10-12 Elevación en Y 3×10-12 Press landmine 3×8-10 Paseo del granjero 3×30 m Un hombro fuerte no es solo press. https://t.co/NL0XTzjkXh — M | Ciencia del Entrenamiento (@MEntrenamiento_) November 10, 2026

Lo mejor es poder combinar ejercicios de bíceps y tríceps con movimientos como remos y presses.