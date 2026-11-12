3 plantillas de estampas brillantes de Bob Esponja y Patricio

Bob Esponja y Patricio son uno de los personajes más queridos para los más chicos por lo que puedes utilizarlos para personalizar tus elementos. Es por esto que te traemos las mejores opciones.

A estas plantillas vas a poder imprimirlas para usar donde más quieras y darle un acabado brillante. Así pueden lucirlo de la mejor manera en sus pertenencias.

Cada una de las ideas son muy interesantes para poder llevar a cabo. Además, puedes imprimirlos desde casa.

¿Cuáles son las mejores plantillas de estampas?

Plantilla de poses clásicas y amistosas

En esta primera opción puedes encontrar a los dos personajes abrazados, saludando y haciendo muecas divertidas. Se recomienda descargar hojas completas en Pinterest para poder descargar e imprimir.

Bob esponja Estos sticker son muy lindos. (Pinterest /Pinterest)

Plantilla temática o para eventos (Toppers y etiquetas)

Otra opción interesante es buscar las estampas con forma circular que puede servir para decorar bolsas de dulces. Los diseños de este tipo funcionan muy bien para todo tipo de eventos y encontrarás una gran cantidad de temáticas.

Plantilla estilo vinilo troquelado

Por último, tenemos esta gran idea que se puede pegar en termos, cuadernos o fundas de celular. En este caso deberás tener en cuenta ilustraciones de alto contraste con contorno grueso.

Bob esponja El vinilo es más resistente. (Pinterest/Pinterest)

Consejos para lograr el efecto brillante

Para lograr el efecto brillante que buscamos tienes que utilizar papel fotográfico glossy adhesivo para obtener un brillo intenso y colores vivos desde la impresora. Luego aplica una lámina autoadhesiva transparente brillante o con efecto holográfico (de estrellas o destellos) encima de la hoja impresa antes de recortar.

Ten en cuenta que si las estampas van a ser colocadas en botellas o termos, deberás hacer las impresiones en papel vinilo imprimible y sella la superficie con contact transparente brillante.