El árbol de Navidad suele convertirse en uno de los principales puntos de atención durante diciembre, pero los rincones vacíos también pueden ser protagonistas con algunos complementos. Es por ello que traemos para ti 5 ideas bonitas para poner al lado del pino, que puedes decorar con estas 8 tendencias en este 2026.

La clave consiste en elegir objetos que mantengan una relación visual con los adornos principales. Los especialistas de The Spruce recomiendan utilizar piezas compactas, reutilizar elementos del mobiliario y combinar materiales naturales con textiles de temporada para evitar que una habitación pequeña parezca saturada. Mientras que así puedes decorar tu árbol de Navidad si tienes poco espacio.

Qué poner al lado del árbol de Navidad: 5 ideas bonitas para aprovechar cualquier espacio vacío de la casa Qué poner al lado del árbol de Navidad: 5 ideas bonitas para aprovechar cualquier espacio vacío de la casa (IA)

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Las 5 ideas para poner al lado del árbol de Navidad

1. Cajas de regalo con moños grandes: Los paquetes decorativos pueden ir en la parte inferior del pino sin incorporar muebles adicionales. Se pueden utilizar cajas de diferentes tamaños, envolverlas con papel kraft, blanco, rojo o dorado y añadir cintas de terciopelo o satén.

2. Canastas de mimbre con mantas: Las fibras naturales aportan textura y organizan objetos que normalmente permanecen guardados. Una canasta de tamaño mediano puede contener cobijas de punto, cojines pequeños o textiles en tonos crema, verde y rojo. También puedes incorporar algunas ramas artificiales y piñas decorativas para mantener la temática de temporada.

3. Banca de madera con cojines y luces: Si hay una pared libre junto al pino, una banca estrecha puede funcionar como asiento adicional. Para integrarla a la temporada, se pueden colocar dos cojines con estampados de cuadros, una manta de tejido grueso y una guirnalda de luces LED en el respaldo.

4. Mesa auxiliar con una villa iluminada: Las pequeñas construcciones decorativas, como casas de jengibre, iglesias y tiendas en miniatura, son ideales para la temporada decembrina. Para completar la composición, se puede colocar una base de algodón decorativo, figuras de árboles pequeños y una tira de iluminación cálida.

5. Coronas de follaje y guirnaldas en las paredes: Cuando el suelo ya tiene muebles o resulta complicado incorporar otro elemento, las paredes son una alternativa para completar la composición. Una corona de ramas artificiales con un moño de terciopelo puede colocarse sobre una consola, mientras que una guirnalda delgada en el marco de una ventana o el respaldo de un sillón.