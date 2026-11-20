Cada diciembre surge la tentación de adquirir nuevos adornos para seguir las tendencias de color de la temporada. Sin embargo, estrenar estética en el hogar no requiere hacer un gasto fuerte ni acumular más objetos.

Apostar por renovar tus decoraciones navideñas del año pasado es una decisión inteligente, ecológica y sumamente creativa que te permite actualizar tus espacios aprovechando lo que ya guardas en casa.

Con un poco de pintura acrílica, bicarbonato de sodio, retazos de tela o follaje fresco, esas esferas rayadas, guirnaldas desgastadas o coronas pasadas de moda pueden convertirse en piezas dignas de una revista de interiorismo.

5 formas de renovar tus decoraciones navideñas del año pasado

Esferas viejas con textura efecto cerámica o piedra

Mezcla pintura acrílica en tono blanco hueso, arena o gris suave con una cucharada de bicarbonato de sodio hasta formar una pasta espesa. Aplica dos capas con brocha dando toques irregulares sobre las esferas limpias.

Coronas artificiales renovadas con follaje natural y moños grandes

Esponja bien las ramas plásticas e intercala entre ellas ramitas frescas de eucalipto, ciprés o pino natural sujetándolas con alambre floral delgado. El follaje real aporta volumen, movimiento y un delicioso aroma invernal.

5 formas de renovar tus decoraciones navideñas del año pasado 5 formas de renovar tus decoraciones navideñas del año pasado

Guirnaldas luminosas transformadas con papel o tela

Si tienes una guirnalda de follaje simple, envuélvela en espiral con listones anchos de organza, yute o tiras de tela de manta deshilachada.

Figuras y adornos colgantes revitalizados con pintura metálica envejecida

Aplica una capa de pintura en aerosol color oro viejo, bronce o champán mate sobre todas las figuras sueltas que tengas guardadas, sin importar sus colores anteriores.

5 formas de renovar tus decoraciones navideñas del año pasado 5 formas de renovar tus decoraciones navideñas del año pasado

Pie de árbol actualizado con mantas tejidas o bufandas invernales

Rodea la base del pino utilizando una manta tejida gruesa, un chal de invierno, una bufanda larga de cuadros o un retazo amplio de tela de borreguito acomodado con pliegues suaves y naturales.

Antes de empezar a renovar tus decoraciones, saca todas tus cajas navideñas antes de comprar materiales; agrupa los adornos por tamaño y estado para decidir cuáles funcionan mejor con pintura y cuáles con textiles.