Cada temporada decembrina trae consigo materiales que definen la atmósfera del hogar, y este año las tendencias de interiorismo apuestan por las texturas ricas, envolventes y nostálgicas. Integrar decoraciones navideñas con terciopelo se consolida como el recurso favorito para quienes buscan transformar sus espacios con un aire sofisticado, acogedor y atemporal.
La magia de este tejido radica en su capacidad para reflejar suavemente la luz cálida de las series navideñas y las velas, aportando profundidad visual en tonos joya como el rojo vino, verde esmeralda, azul medianoche, bronce o champán. Además, su versatilidad permite incorporarlo tanto en pequeños detalles artesanales como en piezas centrales de la sala y el comedor.
5 decoraciones elegantes de terciopelo para tu hogar
- Lazos largos de terciopelo en lugar de esferas convencionales
Corta tiras de listón de terciopelo de ancho medio en tono burdeos, café chocolate o verde bosque y átalas directamente en las puntas de las ramas formando moños sencillos con extremos largos.
- Esferas navideñas forradas en textura aterciopelada
Puedes adquirirlas listas o renovar esferas viejas de plástico envolviéndolas con retazos de terciopelo elástico fijados con silicón caliente en los extremos, coronándolas con un casquillo dorado envejecido.
- Cojines y mantas de terciopelo para renovar la sala al instante
Incorpora dos o tres fundas de cojín de terciopelo liso o capitonado en tonos cálidos y combínalos con una manta tejida sobre el respaldo del sillón.
- Camino de mesa plisado y servilleteros aterciopelados en el comedor
Coloca un camino de mesa de terciopelo en tono champán, rojo cereza o azul oscuro dejando que caiga unos 25 centímetros por los extremos de la mesa, y ata las servilletas de tela con tiras delgadas de cinta aterciopelada y una ramita de romero o pino.
- Corona de puerta minimalista con moño gigante de terciopelo
Decora una corona sencilla de follaje natural con un moño extragrande de terciopelo ancho en tono vino o dorado viejo, dejando las cintas largas colgando hacia abajo.