Cada temporada decembrina trae consigo materiales que definen la atmósfera del hogar, y este año las tendencias de interiorismo apuestan por las texturas ricas, envolventes y nostálgicas. Integrar decoraciones navideñas con terciopelo se consolida como el recurso favorito para quienes buscan transformar sus espacios con un aire sofisticado, acogedor y atemporal.

La magia de este tejido radica en su capacidad para reflejar suavemente la luz cálida de las series navideñas y las velas, aportando profundidad visual en tonos joya como el rojo vino, verde esmeralda, azul medianoche, bronce o champán. Además, su versatilidad permite incorporarlo tanto en pequeños detalles artesanales como en piezas centrales de la sala y el comedor.

5 decoraciones elegantes de terciopelo para tu hogar

Lazos largos de terciopelo en lugar de esferas convencionales

Corta tiras de listón de terciopelo de ancho medio en tono burdeos, café chocolate o verde bosque y átalas directamente en las puntas de las ramas formando moños sencillos con extremos largos.

Esferas navideñas forradas en textura aterciopelada

Puedes adquirirlas listas o renovar esferas viejas de plástico envolviéndolas con retazos de terciopelo elástico fijados con silicón caliente en los extremos, coronándolas con un casquillo dorado envejecido.

El terciopelo será protagonista esta Navidad: 5 decoraciones elegantes para tu hogar El terciopelo será protagonista esta Navidad: 5 decoraciones elegantes para tu hogar

Cojines y mantas de terciopelo para renovar la sala al instante

Incorpora dos o tres fundas de cojín de terciopelo liso o capitonado en tonos cálidos y combínalos con una manta tejida sobre el respaldo del sillón.

Camino de mesa plisado y servilleteros aterciopelados en el comedor

Coloca un camino de mesa de terciopelo en tono champán, rojo cereza o azul oscuro dejando que caiga unos 25 centímetros por los extremos de la mesa, y ata las servilletas de tela con tiras delgadas de cinta aterciopelada y una ramita de romero o pino.

5 decoraciones elegantes para tu hogar 5 decoraciones elegantes para tu hogar

Corona de puerta minimalista con moño gigante de terciopelo

Decora una corona sencilla de follaje natural con un moño extragrande de terciopelo ancho en tono vino o dorado viejo, dejando las cintas largas colgando hacia abajo.