¿Eres fan de Kpop Demon Hunters y Mira es uno de tus personajes favoritos? Su personalidad, estilo único y talento la han convertido en una de las protagonistas más queridas entre los fans de la película. Bajo esta línea, te compartimos 4 plantillas de stickers inspiradas en la emblemática Guerrera Kpop, listas para descargar, imprimir y decorar tus artículos y objetos favoritos. Son perfectas para personalizar desde libretas, carpetas y agendas, hasta fundas para el celular, botellas, termos y más.

También te puede interesar: 4 photocards holográficas de Saja Boys y HUNTRIX para coleccionar: desde versiones diamond hasta paquetes completos

4 plantillas de stickers originales de Mira de Kpop Demon Hunters para decorar todo como una verdadera fan de las Guerreras Kpop

A continuación, te compartimos 4 plantillas de stickers originales de Mira de Kpop Demon Hunters, listas para descargar, imprimir y decorar tus artículos favoritos. Cada plantilla tiene un estilo único; así que echa un vistazo y elige los que más te gusten.

Stickers de Mira estilo chibi

Este estilo se caracteriza por representar a los personajes con una cabeza más grande, el cuerpo pequeño y expresiones muy divertidas, dando como resultado ilustraciones súper tiernas con un toque muy alegre. En esta plantilla, puedes encontrar stickers de Mira con diferentes poses y gestos chistosos. Se trata de la opción perfecta para darle un toque único a tus artículos personales.

Stickers de Mira estilo baby

Si estás en busca de algo aún más adorable, los stickers de Mira en su versión baby son la opción ideal. Esta plantilla cuenta con diversas estampas de Mira en una versión más pequeña de sí misma, con rasgos infantiles y expresiones súper tiernas.

Stickers de Mira estilo anime

¿Prefieres algo más cercano a la animación japonesa? Esta plantilla de Mira con un estilo anime es para ti. A diferencia de las anteriores, estos stickers cuentan ilustraciones más expresivas y llamativas, por lo que son la opción ideal para darle ese toque único a tus artículos y objetos personales.

Stickers de Mira estilo kawáii

Este estilo se caracteriza por ofrecer ilustraciones más tiernas, con pequeños y encantadores detalles, mientras que la paleta de colores va más inclinada hacia unos tonos pastel. Este tipo de stickers quedan perfectos para personalizar fundas de celular, libretas y demás.

¿Cómo imprimir los stickers de Mira de Kpop Demon Hunters?

Para imprimir los stickers, solo da click en la plantilla que más te guste y descárgala en tu ordenador o dispositivo móvil. Posteriormente, ajústalas al tamaño de tu preferencia en un archivo digital y mándalas a imprimir. Te recomendamos hacer las impresiones en papel adhesivo, ya que este permite recortar cada ilustración y pegarla directamente sobre la superficie que deseas decorar. Y listo. No necesitas más para tener tus propios stickers de Mira de Kpop Demon Hunters.