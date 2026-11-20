Aunque muchos disfrutan en demasía esta época del año, otros sufren por las bajas temperaturas. En general, dependiendo la zona, el frío se puede tolerar en espacios céntricos del país, sin embargo en otras regiones la situación es completamente distinta. Entonces, en redes sociales se ha popularizado una fórmula mágica que se indica efectiva para calentar el cuerpo cuando el invierno llegue con su impacto climático.

¿Cómo se hace la fórmula mágica para quitar el frío?

En ocasiones huir del frío resulta imposible, por ello esta técnica ha sido de mucha ayuda para algunas personas y tiene relación con la termorregulación. Este término hace alusión a una forma de cuidar los órganos vitales y mantener estable la temperatura interna del cuerpo de las personas. Se ha demostrado que sirve para proteger a las personas cuando viven cambios de temperatura abruptos.

Por ello, si estás en medio de una situación de riesgo o simplemente requieres de un calentamiento de tu cuerpo por culpa del otoño-invierno 2026-27… aprende cómo aplicar la fórmula mágica. En ese sentido, no tiene mucha ciencia el aspecto práctico de esta técnica, pues se le conoce como la regla de los 3 puntos.

El principio radica en cubrir las 3 zonas (o 3 puntos) con mayor flujo sanguíneo superficial y al mismo tiempo menor capa de grasa aislante que tiene el cuerpo humano. Dado que estas son las 3 zonas donde se pierde el calor más rápido… cúbrelas de inmediato. Y con esto se hace referencia a las axilas, el cuello y las ingles.

¿Cuándo llega el frío intenso a México?

El calendario normal indica que el invierno llega el próximo 21 de diciembre, sin embargo las bajas temperaturas han dicho presente desde algunas semanas antes. Las dependencias correspondientes indican que México sufrirá cerca de 56 frentes fríos. El Servicio Meteorológico Nacional indica que esta cifra sobrepasa el promedio de lo ocurrido entre 1990 y 2020… que era de 50. Por ello, se invita a prepararte de la mejor manera y aplicar estos consejos para disfrutar de estas fechas sin tantos problemas.