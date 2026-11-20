Si quieres que tu espacio de trabajo esté completamente adecuado a la época navideña, pero al mismo tiempo no deseas sobrecargar de muchos elementos… esta es la solución. Todo recaerá en los detalles, mismos que pueden ser sutiles pero que aportarán toda la esencia de Navidad aunque sin luminosidad ni con grandes objetos. Genera un ambiente acogedor con decisiones puntuales.

¿Cómo lograrás que tu espacio de trabajo luzca navideño sin adornos ostentosos?

Aunque muchas personas se enfocan completamente en la decoración con muchas cosas y utilizando elementos de gran tamaño, la clave en el espacio de trabajo es la sobriedad. Es decir, si tú deseas hacer todo extravagante e inmenso, no hay ningún problema. Pero si deseas no ahogarte con grandes cantidades y la ostentosidad, estos 3 consejos son para ti.

Agrega un detalle que “te recuerde” la Navidad

Ya sea que tengas una convicción religiosa o no, algunos recomiendan colocar un calendario tipo adviento. Esto significa que a través de los días estás a la espera de la llegada del 25 de diciembre. También puedes tener una fotografía tuya o de tu familia con disfraz o vestimenta típica de estas fechas. O también puedes colocar un simple cuadrito que diga Feliz Navidad.

Los textiles son claves para la calidez

Si deseas que tu espacio de trabajo no pierda esa magia navideña, tomando en cuenta que es un sitio totalmente ajeno a tu hogar e incluso donde no te sientas del todo pleno… muchos expertos indican que los textiles son claves. Se recomienda colocar una manta ligera sobre la silla, conseguir un cojín para la silla o un tapete para el escritorio. Así generarás calidez en lo que podría ser una simple mesa con una computadora o elementos diversos.

Adorna con luces cálidas

Dado que una serie de luces de todos los colores puede ser muy grotesco para todos los cercanos a tu espacio de trabajo, se recomienda la calidez de las luces LED. Colócala alrededor de una repisa, sobre algún mueble, cerca de una ventana o en el sitio de preferencia. Trata de usar un solo color o combinaciones discretas.