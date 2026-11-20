Las ventanas suelen ser las grandes olvidadas al momento de adornar la casa en diciembre, aunque ofrecen una ventaja única: permiten disfrutar del espíritu festivo tanto desde el interior como desde la calle.

Por suerte, decorar las ventanas en Navidad sin gastar demasiado es muy sencillo si aprovechas materiales económicos y cotidianos como papel, cartón reciclado, ramas naturales y luces cálidas.

Más allá de las calcomanías plásticas comerciales, apostar por detalles artesanales aporta calidez, textura y un aire nostálgico que transforma por completo la atmósfera de la sala, el comedor o las recámaras.

5 formas de decorar las ventanas en Navidad sin gastar demasiado

Copos de nieve de papel recortados a mano

Dobla hojas de papel bond blanco, papel china o filtros de café en forma de triángulo y realiza pequeños cortes geométricos con tijeras antes de desplegarlos para revelar diseños únicos.

Guirnaldas verticales de papel o cartulina en tonos festivos

Recorta círculos, estrellas o siluetas de pinos en cartulina roja, verde bosque, papel kraft o restos de papel de regalo metálico. Únelos en fila pasando una costura recta con hilo grueso pegándolos sobre un cordón de algodón.

5 formas de decorar las ventanas en Navidad sin gastar demasiado 5 formas de decorar las ventanas en Navidad sin gastar demasiado

Cortina de luces LED cálidas de baterías

Utiliza una serie de micro luces LED de alambre de cobre o una cortina luminosa económica y fíjala en el borde superior del marco utilizando ganchos adhesivos transparentes removibles.

Adornos colgantes hechos con cartón reciclado y retazos de tela

Recorta figuras de campanas, estrellas o esferas en cartón de cajas de cereal o paquetería, fórralas con papel kraft, retazos de tela estampada o píntalas con acrílico blanco y dorado.

5 formas de decorar las ventanas en Navidad sin gastar demasiado 5 formas de decorar las ventanas en Navidad sin gastar demasiado

Marcos decorados con ramas naturales de pino y moños de listón

Consigue algunas ramas de pino natural, ciprés o eucalipto y únelas con alambre florar delgado o hilo de yute formando una guirnalda sencilla para colocar sobre el marco superior o el alféizar inferior de la ventana.