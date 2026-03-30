El nuevo material que podrás usar para sustituir las cortinas y permite la entrada de luz

Las cortinas durante mucho tiempo se han convertido en el material predilecto para usar en el hogar, ideal para cubrir las ventanas, evitando que cualquiera pueda asomarse a las viviendas. Con el paso del tiempo han ido cambiando para tener diversos efectos.

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Recientemente, se anunció cuál es el nuevo material que va a sustituir dicho elemento, con el que podremos tener la entrada de luz y mantener la privacidad. Descubre de cuál se trata.

¿Qué va a sustituir las cortinas?

Dentro del mundo de la decoración de interiores, se ha dado a conocer el nuevo material que va a sustituir las cortinas. Se trata del cristal tintado, una película delgada que usualmente se aplica en el vidrio. Tiene la principal ventaja de que disminuye la transparencia del cristal, pero permite la entrada de luz solar sin ningún inconveniente.

Es un material que inicialmente se aplicaba en las ventanas de los coches, pero ahora será posible su aplicación en los hogares. Otra de sus grandes ventajas es que podrás tener total privacidad y al mismo tiempo no va a perjudicar en las temperaturas internas, además de poder proteger los muebles por los daños causados por el sol. Siendo una gran alternativa con la que puedes sustituir o complementar tus persianas.

¿Es caro el vidrio tintado?

El uso del nuevo material para las ventanas puede ser una gran opción, pero entendemos que pueda haber cierta preocupación al respecto sobre los costos. Por un lado, podemos hacer la aplicación de ese efecto con el uso de rollos adheribles polarizados, los cuales son económicos y encontramos en tiendas digitales.

Si deseas que se aplique el cristal, será necesaria mano de obra de expertos, por lo que el costo podría ser mayor a mil 800 pesos, ya que todo dependerá del costo de la instalación y el material que sea necesario. Por eso, considera ambas propuestas; así podrás sustituir las cortinas y permitir la entrada de luz natural en las habitaciones.