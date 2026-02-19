3 plantas más efectivas para tratar los dolores musculares

El cuidado de la salud siempre es tema de debate. No solo se discute sobre los métodos empleados para la prevención y el tratamiento de dolencias y afecciones, sino que la ciencia choca con ciertas prácticas que forman parte de las tradiciones de algunas culturas.

El uso de plantas para el cuidado de la salud ha sido y es una práctica transmitida de generación en generación. Además, la misma ciencia encuentra en la naturaleza las propiedades para producir ciertos medicamentos y es por eso que en esta oportunidad se pone de relieve especies que ayudan a tratar los dolores musculares.

¿Qué son los dolores musculares?

Desde el Instituto Mayo Clinic indican que “casi todas las personas tienen dolor e inflamación muscular de vez en cuando”. Sus expertos remarcan que “el dolor muscular puede involucrar un área pequeña o todo el cuerpo. Puede ser de leve a fuerte y limitar el movimiento”.

“La mayoría de los malestares y dolores musculares desaparecen en poco tiempo y por sí solos. En ocasiones, pueden permanecer durante meses”, añade Mayo Clinic y aconseja siempre la consulta con un médico.

Las mejores plantas para tratar dolores musculares

Como se mencionó anteriormente, “el uso de plantas medicinales, también conocido como fitoterapia, es una de las formas más antiguas de cuidar la salud”, explica Gemini, aplicación de Inteligencia Artificial creada por Google.

Esta herramienta indica que “es una excelente manera de complementar el bienestar diario” pero advierte: “siempre y cuando se haga con conocimiento y precaución”. En este punto, la Inteligencia Artificial precisó que existen 3 plantas que la ciencia y la tradición respaldan como las más potentes para tratar dolores musculares:

Árnica (Arnica montana): Es, sin duda, la "reina" para los golpes y dolores musculares. Es extremadamente efectiva para reducir la inflamación y mejorar la circulación en la zona afectada.



Cómo usarla: Principalmente en geles, cremas o aceites.

Ideal para: Esguinces, moretones, contracturas y agujetas tras el ejercicio.

Nota importante: No debe aplicarse sobre heridas abiertas ni ingerirse (es tóxica si se consume).

Romero (Salvia rosmarinus): El romero contiene propiedades analgésicas y antiinflamatorias naturales. Al aplicarse, genera un efecto de calor que ayuda a relajar las fibras musculares tensas.



Cómo usarla: En alcohol de romero o aceite esencial diluido. Un baño de inmersión con ramas de romero también es muy efectivo.

Ideal para: Dolores de espalda, cuello y fatiga muscular general.

Sauce Blanco (Salix alba): Se le conoce como la "aspirina natural" porque su corteza contiene salicina, el precursor del ácido acetilsalicílico. A diferencia de las anteriores, esta actúa desde el interior.

