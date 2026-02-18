Las 2 plantas más efectivas para tratar la gastritis leve

Las plantas han sido y son una importante fuente a la que se recurre para el cuidado de la salud. Desde hace miles de años se emplean especies para la prevención y cura de afecciones y dolencias, mientras que las ciencias médicas emplean sus componentes para producir medicamentos.

A través de la Inteligencia Artificial (IA) se pueden explorar las plantas, sus usos y advertencias, motivo por el cual no solo se toma contacto con las costumbres de algunas culturas, sino que también se aprende, y mucho. La gastritis leve es una de las afecciones que, además de las recomendaciones médicas, es tratada por muchas personas mediante la naturaleza.

¿Qué es la gastritis leve?

Desde el Instituto Mayo Clinic indican que “la gastritis es un término general para un grupo de enfermedades con un punto en común: la inflamación del revestimiento del estómago”. Sus expertos confirman que “la inflamación de la gastritis generalmente se produce por la misma infección bacteriana que provoca la mayoría de las úlceras estomacales o por el uso habitual de ciertos analgésicos. Beber demasiado alcohol también puede contribuir a la gastritis”.

Mayo Clinic añade que “es posible que la gastritis aparezca de manera repentina (gastritis aguda) o lentamente con el tiempo (gastritis crónica)”. Sin embargo, remarca que, para la mayoría de las personas, la gastritis no es grave y mejora rápidamente con tratamiento.

Las mejores plantas contra la gastritis leve

Como se mencionó, la Inteligencia Artificial sirve como fuente de consulta para saber sobre los beneficios de algunas plantas sobre nuestra salud. Gemini es una de las aplicaciones de IA más populares y esta ha analizado distintas fuentes de información para darnos a conocer cuáles son las 2 mejores plantas, respaldadas por su acción directa sobre la mucosa gástrica, contra la gastritis leve:

La Manzanilla: Es la reina de la salud digestiva por una razón científica: contiene chamazuleno y alfa-bisabolol.



Efecto: Es un potente antiinflamatorio y antiespasmódico.

Por qué funciona: Ayuda a relajar los músculos del estómago y reduce la inflamación de las paredes gástricas irritadas por el ácido.

El Regaliz: Específicamente en su forma deglicirrizinada (DGL), es posiblemente la planta más potente para regenerar el estómago.

