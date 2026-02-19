13 ideas de maquillaje para vestido lila que te quedarán preciosos: suaves e intensos

El color lila es uno de los más lindos para un vestido porque este tono tiene la capacidad de resaltar la belleza al instante gracias a lo bien que se mimetiza con todos los tipos de piel. Sin embargo, para que un atuendo luzca fenomenal, es necesario combinarlo con los complementos perfectos, empezando por el maquillaje, que debe ser sutil pero llamativo y puede hacerse con distintos estilos.

Para hacer la elección correcta de makeup, es necesario considerar si se usará de día o de noche; si el pelo va suelto o recogido y hasta qué tanto protagonismo se le quiere dar al "beauty look". Lo mejor de todo es que hay infinidad de propuestas para elegir, todas pensadas para dejar que la ropa brille y resaltar ciertas facciones del rostro.

¿Qué maquillaje combina con un vestido lila? Opciones que sí le favorecen a todas

Maquillaje tipo editorial con sombras lila y labios nude .

. Piel glowy con rubor rosa y lip gloss radiante.

13 estilos de maquillaje que se ven preciosos con un vestido lila|Pinterest

Maquillaje de ojos efecto "smokee" degradando morado con gris y labios tenues .

. Delineado gráficos de colores con labios nude y cejas pronunciadas.

13 estilos de maquillaje que se ven preciosos con un vestido lila|Pinterest

Sombras metalizadas color fuscia con labios glossy .

. Maquillaje de ojos con glitter en tonalidades rosas y labios delineados.

13 estilos de maquillaje que se ven preciosos con un vestido lila|Pinterest

Delineado XL efecto ahumado hecho solo con sombras moradas con lila y el rostro perfilado con rubor e iluminador .

. Maquillaje para un vestido lila con destellos en el lagrimal y pestañas tipo muñeca.

13 estilos de maquillaje que se ven preciosos con un vestido lila|Pinterest

Maquillaje con tonalidades marrones y labios vino para ser protagonistas .

. Ojos intensos con sombras morado en el párpado y rosa eléctrico como delineado inferior.

13 estilos de maquillaje que se ven preciosos con un vestido lila|Pinterest

Maquillaje de día en tonos dorados para un efecto bronceado y labios perfectamente delineados .

. Delineado tipo "cat eye" con glitter muy sutil para levantar la mirada; iluminador lavanda y labios brillantes .

. Transición de sombras cálidas con metalizadas y piel con efecto al natural.

13 estilos de maquillaje que se ven preciosos con un vestido lila|Pinterest

Al ser una tonalidad increíblemente versátil, puedes jugar con el lila, fusionando contrastes cálidos, acabados brillantes o tonos profundos sin miedo. Con estas ideas, tu maquillaje no solo complementará tu vestido, sino que elevará todo tu look a otro nivel.