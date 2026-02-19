3 colores que harán que tu diseño de uñas se robe las miradas en la primavera 2026

El diseño de uñas ha tenido un impulso bastante significativo con la llegada de un nuevo año, y esto guarda relación con la necesidad de la moda de regresar a sus orígenes después de un 2025 que se caracterizó por ser estruendoso. Por tal motivo, ahora conocerás qué colores harán que tu manicura luzca perfecta en primavera.

La primavera está prácticamente a la vuelta de la esquina y es considerada, por millones de personas, como la estación del año perfecta para relucir toques estéticos al por mayor. Si tú eres una de estas personas, entonces es necesario que conozcas los colores que serán tendencia en el apartado del diseño de uñas en las próximas semanas.

¿Qué colores serán tendencia en el diseño de uñas durante la primavera?

Ester López de Ali d’Aria, experta en el mundo de la belleza, considera que para el 2026 el diseño de uñas se caracterizará por tener manos pulidas, limpias y perfectamente cuidadas en relación al año anterior. Por tal motivo, considera que los colores pastel, nude y claros serán los que acaparen las miradas durante la primavera.

Te puede interesar: 5 mejores diseños de uñas para una persona romántica

Un ejemplo de estos tonos es el blanco lechoso, el cual puedes conseguir mediante un esmalte blanco nude que esté ligeramente translúcido y brillante para aportar sutileza y elegancia. Del mismo modo, el rosa nude se perfila para ser uno de los más interesantes en el diseño de uñas gracias a que destaca de entre los demás por su versatilidad.

Finalmente, otro color que podría subirse a las tendencias es el azul cielo, un tono que había pasado desapercibido en gran parte de las pasarelas del 2025. Este tono se asocia directamente con la primavera gracias a su versatilidad suave y color pastel, por lo que suele ser perfecto para manicuras gracias a su aporte de luminosidad.

¿Qué ocurre con el color gris rumbo a la primavera 2026?

Si bien continúa como uno de los colores más interesantes en el diseño de uñas gracias a su elegancia y atemporalidad, la realidad es que este se posiciona por debajo de los antes mencionados considerando que su relación se asocia más con el invierno que con la primavera.