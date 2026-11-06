Los colores de pintura que recomiendan los expertos para iluminar espacios pequeños

Si quieres transformar tu habitación puedes comenzar por elegir el color de pintura adeucadio que permita transformar la perspectiva son necesidad de grandes remodelaciones. Expertos recomiendan que para espacios reducidos es mejor apostar por blancos cálidos, nuestros suaves y tonos pastel que te ayuden a aprovechar toda la iluminación posible.

¿Qué colores hacen que una habitación pequeña se vea más grande?

De acuerdo con las recomendaciones de especialistas de Benjamin Moore y de fabricantes de pintura, apostar por tonos claros permite reflejar más luz y generar una sensación visual de amplitud. Toma en cuenta estos 5 tonos de color para transportar la perspectiva de tu habitación.

1. Blanco cálido: más luz sin un ambiente frío

Un tono en blanco cálido o también conocido como blanco roto es una alternativa ideal para salas, recámaras y pasillos que cuenten con poca iluminación, pues a diferencia de tonos mas fríos, su matis cremosos genera una sensación acogedora.

2. Beige y arena: amplitud con un toque acogedor

Un tono en arena o beige claro te ayudara a generar continuidad visual, lo que te permite mejorar una estancia donde predomina la decoración cálida. Para mejorar esta estancia puedes combinar el tono de las paredes con cortinas claras, muebles compactos o espejos que inteciben la sensación de luz.

3. Amarillo suave: una opción para habitaciones oscuras

Un amarillo pálido puede aportar calidez a espacios que no cuentan con liz natural, pues como lo menciona Sharon Grech, especialista en color y diseño de Benjamin Moore, este tono puede ser útil en habitaciones oscuras o sin ventanas.

4. Azul cielo: una sensación visual más abierta

Si buscas una alternativa diferente puedes apostar por un azul celo que promueve la sensación de un ambiente fresco. Debes tomar en cuenta que ciertos tonos de azul permiten producen una sensación de profundidad porque visualmente parecen alejarse.

5. Verde salvia: un color suave con personalidad

Este tono de verde es perfecto para cualquier habitación pues combina un color natural intenso de manera natural. De acuerdo con lo expertos, esta tonalidad aportar personalidad a un espacio sin dominar visualmente la habitación.

¿Qué acabado de pintura conviene elegir para espacios pequeños?

Es importante que tomes en cuenta que además del color, el acabado de tus paredes incluye profundamente en como impacta y se percibe la luz. Toma en cuenta que los acabados satinados reflejan más luz que los mates.