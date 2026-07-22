Cuál es el color de vela que debes encender en la cocina para atraer la prosperidad

Según el Feng Shui, la vela de color verde es una de las más recomendadas para encender en la cocina si el propósito es atraer la prosperidad. Este tono simboliza el crecimiento, la abundancia y la renovación, además de estar asociado con el elemento madera, que favorece el desarrollo y la expansión.

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Algunos expertos también consideran apropiadas las velas doradas para representar la riqueza. Pero el verde suele ser la primera elección para este ambiente del hogar.

El significado de la vela verde en el Feng Shui

La consultora de Feng Shui Rodika Tchi explica que el color verde representa la vitalidad, el crecimiento y el florecimiento de nuevos proyectos. En sus publicaciones sobre armonización del hogar destaca que este tono resulta especialmente apropiado en espacios relacionados con la alimentación y el cuidado de la familia como la cocina.

Por su parte, la maestra de Feng Shui Lillian Too, autora de numerosos libros sobre esta disciplina, sostiene que la cocina simboliza una de las principales fuentes de abundancia del hogar. Esto se debe a que es el lugar donde se preparan los alimentos que nutren a quienes viven en la casa.

Mantener este espacio limpio, ordenado y bien iluminado es tan importante como incorporar elementos simbólicos. Si decides utilizar una vela verde en la cocina, debes tener en cuenta estos aspectos:



Colocarla sobre una superficie estable y resistente al calor.

Encenderla únicamente bajo supervisión.

Mantener el área limpia y libre de objetos innecesarios.

Combinarla con materiales naturales, como madera o cerámica, para reforzar la sensación de equilibrio.

Evitar ubicarla cerca de cortinas, papeles u otros elementos inflamables.

El objetivo del Feng Shui es crear ambientes que transmitan bienestar, por lo que el orden y la funcionalidad siempre deben prevalecer sobre cualquier símbolo decorativo.

Feng Shui: ¿Dónde colocar una vela en la cocina para favorecer el flujo de la energía vital (Chi)?

Además del color, la ubicación de la vela también tiene un significado dentro del Feng Shui. La consultora certificada Karen Rauch Carter, autora del libro 'Move Your Stuff, Change Your Life', señala que los objetos simbólicos funcionan mejor cuando forman parte de un entorno organizado y visualmente agradable.

En el caso de la cocina, recomienda reservar un lugar específico para este tipo de elementos sin interferir con las actividades diarias. Asimismo, Lillian Too explica que el equilibrio entre los 5 elementos (madera, fuego, tierra, metal y agua) es fundamental en cualquier ambiente.

Como la cocina ya cuenta con una importante presencia del elemento fuego, aconseja incorporar velas con moderación para evitar un exceso simbólico de esta energía. Estos son los sitios donde se debe colocar el elemento:



Sobre una mesa auxiliar o una encimera despejada.

En un rincón bien ventilado, lejos de corrientes de aire fuertes.

Alejada del fregadero para mantener un equilibrio simbólico entre el Agua y el Fuego.

Cerca de plantas aromáticas o elementos naturales que aporten frescura al ambiente.

Siempre en un portavelas seguro y resistente al calor.

Atraer prosperidad, desde la perspectiva del Feng Shui, no depende únicamente del color de una vela. La organización, la limpieza y el cuidado de la cocina son aspectos esenciales para crear un espacio armonioso que favorezca el bienestar y simbolice la abundancia en el hogar.