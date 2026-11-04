Qué pasa con la energía si tienes una ventana enfrente de una puerta, según el Feng Shui

Si tienes una ventana justo enfrente de una puerta, el Feng Shui interpreta que la energía vital, conocida como Chi, puede entrar por un acceso y salir rápidamente por el otro. Esta disposición se considera un posible "paso directo", por lo que algunas corrientes de la filosofía recomiendan incorporar elementos que suavicen el recorrido, como cortinas, plantas o muebles colocados estratégicamente.

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La puerta principal suele considerarse un punto importante de ingreso del Chi, mientras que las ventanas se relacionan con la entrada de luz, aire y movimiento. Por eso, la distribución de estos elementos forma parte de las recomendaciones del Feng Shui para organizar los ambientes.

¿Por qué el Feng Shui considera desfavorable una ventana frente a una puerta?

En algunas interpretaciones del Feng Shui, cuando una puerta y una ventana están alineadas, el Chi puede seguir una trayectoria recta sin distribuirse por el resto del ambiente. Esta circulación rápida se interpreta como una dificultad para conservar la energía y favorecer una sensación de estabilidad.

Lillian Too, autora de numerosos libros sobre Feng Shui, desarrolla recomendaciones sobre la organización de puertas, ventanas y otros elementos del hogar a partir de los principios tradicionales de esta práctica. Según estas interpretaciones, la situación descrita puede asociarse con:



Circulación acelerada: la energía se desplazaría de manera directa entre ambos puntos.

la energía se desplazaría de manera directa entre ambos puntos. Menor sensación de estabilidad: el espacio podría percibirse como un lugar de paso, en lugar de un ambiente de permanencia.

el espacio podría percibirse como un lugar de paso, en lugar de un ambiente de permanencia. Desequilibrio en la distribución: el recorrido directo puede restar protagonismo a otras zonas del ambiente.

¿Cómo equilibrar la energía del hogar con una puerta y una ventana enfrentadas según el Feng Shui?

Si buscas aplicar estas recomendaciones, la idea es suavizar visualmente el recorrido entre ambos puntos sin bloquear la entrada de luz ni dificultar la circulación. Estas son algunas alternativas:



Colocar cortinas: permiten regular la luz y crear una separación visual cuando la ventana está directamente alineada con la puerta.

permiten regular la luz y crear una separación visual cuando la ventana está directamente alineada con la puerta. Incorporar una planta saludable: puede aportar un elemento natural y ayudar a distribuir visualmente el espacio. Debe elegirse una especie adecuada para la iluminación disponible.

puede aportar un elemento natural y ayudar a distribuir visualmente el espacio. Debe elegirse una especie adecuada para la iluminación disponible. Usar una alfombra: puede delimitar una zona de estar y dar mayor sensación de permanencia al ambiente.

puede delimitar una zona de estar y dar mayor sensación de permanencia al ambiente. Ubicar muebles a un costado: una consola o un sillón pueden ayudar a organizar el espacio, siempre que no obstruyan el paso.

una consola o un sillón pueden ayudar a organizar el espacio, siempre que no obstruyan el paso. Crear una zona de transición: un recibidor, una pequeña mesa o un elemento decorativo pueden interrumpir visualmente la línea recta entre la puerta y la ventana.

La consultora Kathryn Weber, creadora de Red Lotus Letter, también aborda la importancia de la distribución y el orden en la aplicación contemporánea del Feng Shui. Desde este enfoque, los ajustes deben adaptarse a las características de cada vivienda, en lugar de seguir una regla rígida.

En conclusión: una ventana frente a una puerta se interpreta en algunas escuelas de Feng Shui como un recorrido demasiado directo del Chi. Las cortinas, las plantas y una distribución funcional pueden utilizarse para suavizar visualmente ese trayecto.