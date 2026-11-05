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Dónde debes colocar el bebedero de pájaros para que tu jardín se llene de color

La ubicación del agua puede marcar la diferencia a la hora de atraer aves silvestres. Elegir un sitio protegido, visible y seguro ayuda a que distintas especies de pájaros visiten el jardín con mayor frecuencia.

3 minutos lectura
Escrito por: María Agustina Leiva | Marktube

El mejor lugar para colocar un bebedero de pájaros es una zona tranquila del jardín, con sombra parcial, buena visibilidad y cerca de arbustos o árboles que sirvan de refugio, pero sin quedar demasiado escondido. Esta ubicación facilita que las aves detecten el agua, se acerquen con confianza y puedan retirarse rápidamente si perciben algún peligro.

La presencia de aves no depende únicamente de instalar un recipiente con agua. También influyen la vegetación disponible, la ausencia de amenazas y la limpieza del bebedero. Por eso, antes de elegir un rincón, conviene conocer algunas recomendaciones de especialistas en observación y conservación de aves.

¿Cuál es el mejor lugar para poner un bebedero de pájaros?

La ubicación ideal combina protección y visibilidad. El Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell, una institución de referencia en el estudio de las aves, recomienda ofrecer fuentes de agua accesibles y mantenerlas en condiciones adecuadas para favorecer las visitas de la fauna silvestre.

Para elegir el sitio, ten en cuenta estos consejos:

  • Busca sombra parcial: evita que el agua permanezca expuesta al sol intenso durante todo el día. La sombra ayuda a mantenerla fresca y reduce la evaporación.
  • Colócalo cerca de la vegetación: los arbustos y árboles ofrecen lugares donde las aves pueden refugiarse y observar el entorno antes de acercarse.
  • Evita los escondites de depredadores: no lo pongas pegado a arbustos muy densos donde puedan ocultarse gatos. Es preferible dejar una distancia que permita a las aves detectar posibles amenazas.
  • Elige un lugar tranquilo: procura mantenerlo alejado de zonas de mucho tránsito, puertas o espacios donde jueguen mascotas.
  • Asegura una buena visibilidad: las aves deben poder observar el entorno mientras beben o se bañan.

La National Audubon Society destaca la importancia de proporcionar agua limpia y espacios seguros para favorecer la presencia de aves en jardines y patios.

¿Cómo debe ser el bebedero para atraer más aves al jardín?

Además de la ubicación, las características del recipiente influyen en que las aves se animen a utilizarlo. No hace falta comprar un modelo costoso: puede ser suficiente un plato resistente, poco profundo y con una superficie que no resulte resbaladiza.

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La Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), organización británica dedicada a la conservación de las aves, recomienda ofrecer agua en recipientes adecuados y mantenerlos limpios para evitar problemas sanitarios. Estas son algunas características importantes:

  • Poca profundidad: utiliza un recipiente con unos pocos centímetros de agua. Puedes colocar piedras limpias para crear zonas de distintas profundidades.
  • Superficie rugosa: facilita que las aves puedan apoyarse sin resbalar.
  • Estabilidad: asegúrate de que el recipiente no se vuelque con el viento o el movimiento de los animales.
  • Limpieza frecuente: cambia el agua con regularidad y elimina hojas, suciedad y restos orgánicos. Lava el recipiente periódicamente.

Un último consejo es observar qué especies visitan el jardín y adaptar el espacio a sus necesidades. Con agua fresca, vegetación apropiada y un entorno seguro, el bebedero puede convertirse en un punto de encuentro para distintas aves silvestres.

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