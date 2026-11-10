Qué hacer con una silla de plástico vieja: aprende a reutilizarla y convertirla en una hamaca

Si hay algo que todos tenemos en el jardín son las sillas de plástico, las cuales son fundamentales para tener en el exterior y compartir un momento agradable en familia; pero que también otorgan comodidad. Suelen durar mucho tiempo, pero tenemos que protegerlas para que no se echen a perder o se rompan y en caso de que estén rotas o sea momento de cambiarlas, no las tires, ya que gracias a la técnica DIY podrás convertirla en una linda hamaca que podrás disfrutar.

No hay ningún tipo de dudas que las sillas de plástico se han convertido en las grandes referentes en los jardines, y que son perfectas para decorar cualquier espacio, pero al ser de este material, suelen romperse con facilidad y terminan en la basura cuando se rompen sus patas o el respaldar; y tendemos a comprar unas nuevas. Pero, estaríamos cometiendo un grave error, teniendo en cuenta que gracias a la técnica DIY la podremos reutilizar para crear otro mueble para el jardín.

Para lograr una mejor comodidad en el jardín, suelen haber ciertos elementos que son fundamentales y en este caso, hablamos de las hamacas, que se encuentran en muchas tiendas, pero que en lugar de comprarlas, podrás seguir la técnica DIY que consiste en reutilizar las sillas de plástico rotas del jardín y así decorar tu casa y que todos tengan donde descansar.

Materiales para la hamaca con silla de plástico

Silla de plástico en desuso, con el respaldo y apoyabrazos en buen estado

Soga resistente, apta para soportar un peso

Taladro con una mecha adecuada para plástico

Elemento de corte para retirar las patas

Arandelas, placas metálicas o refuerzos para distribuir la carga

Sistema de anclaje seguro y firme

Cómo hacer la hamaca con sillas de plástico