Los 4 árboles frutales que debes podar en otoño antes de que llegue el invierno

Los 4 árboles frutales que conviene revisar durante el otoño son el manzano, el peral, el duraznero y el ciruelo. Antes de que lleguen las temperaturas más bajas, es recomendable retirar las ramas secas, rotas o afectadas por enfermedades, además de observar si existen brotes que se cruzan o dificultan la circulación del aire.

En los ejemplares de hoja caduca, la poda estructural suele realizarse durante el reposo vegetativo, cuando han perdido sus hojas y antes de que comience la brotación. Esta tarea ayuda a mantener una estructura equilibrada, facilita la entrada de luz y permite detectar problemas que podrían afectar el desarrollo de la próxima temporada.

¿Cuáles son los 5 árboles frutales que conviene podar durante el otoño?

Estos 4 frutales merecen una revisión en otoño antes del invierno, especialmente si se cultivan en regiones del país con estaciones marcadas:

Manzano: conviene retirar ramas secas, enfermas o quebradas. La poda de formación y mantenimiento más importante suele hacerse durante el reposo invernal, antes de que aparezcan los nuevos brotes. Peral: necesita una estructura aireada que permita el paso de la luz. En otoño se pueden eliminar partes dañadas y revisar las ramas que se cruzan; la intervención estructural se reserva generalmente para el periodo de dormancia. Duraznero: es importante identificar ramas deterioradas y madera afectada por enfermedades. La poda principal suele realizarse hacia el final del invierno, antes de la floración o del inicio del crecimiento, según la región. Ciruelo: requiere retirar ramas muertas o enfermas y controlar el crecimiento desordenado. El momento de la poda depende del tipo de ciruelo y del riesgo de enfermedades asociado a la humedad y las condiciones locales.

¿Cómo podar los árboles frutales antes de que llegue el invierno?

Antes de utilizar las tijeras o la sierra de poda, es importante observar el estado del árbol y las condiciones climáticas. Una intervención excesiva justo antes de una helada puede perjudicar al ejemplar, especialmente si todavía no ha entrado en reposo vegetativo.

Para realizar una revisión adecuada, conviene seguir estas recomendaciones:

Usar herramientas limpias y afiladas: realizar cortes precisos y desinfectar las herramientas cuando se trabaja con ramas enfermas.

realizar cortes precisos y desinfectar las herramientas cuando se trabaja con ramas enfermas. Eliminar madera dañada: retirar las partes secas, quebradas o afectadas por enfermedades.

retirar las partes secas, quebradas o afectadas por enfermedades. Evitar las podas drásticas: no retirar grandes cantidades de ramas de una sola vez si el árbol todavía conserva actividad vegetativa.

no retirar grandes cantidades de ramas de una sola vez si el árbol todavía conserva actividad vegetativa. Elegir un día seco: evitar trabajar con lluvia o cuando la humedad favorece la propagación de enfermedades.

evitar trabajar con lluvia o cuando la humedad favorece la propagación de enfermedades. Respetar el calendario regional: consultar las recomendaciones agrícolas locales para ajustar la poda al clima y al estado de cada especie.

La University of California Agriculture and Natural Resources (UC ANR) y la Royal Horticultural Society (RHS) sugieren conocer varios aspectos sobre la poda de frutales, la formación de copas y el mantenimiento durante el reposo vegetativo. Sus recomendaciones coinciden en la importancia de adaptar los cortes a la especie, la edad del árbol y las condiciones de cultivo.