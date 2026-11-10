5 stickers de Peppa Pig y sus amigos para pegar en cuadernos

Peppa Pig Se ha transformado en uno de los personajes animados más querido por los niños. Para que la lleven a todos lados es que te traemos los mejores stickers para pegar en los cuadernos.

Estos diseños te van a permitir poder personalizar cualquier objeto de los más pequeños, pero sobre todo los cuadernos. Luego de imprimirlos vas a poder recortarlo y usarlo.

¿Cuáles son los stickers de Peppa Pig?

Peppa Pig Escolar

Diseño: Peppa con su clásica vestimenta roja, sosteniendo un lápiz gigante y una mochila de color rosa.

Ideal para: Pegar en la portada principal de tus cuadernos de dibujo o lengua.

Peppa Esta imagen es muy decorativa. (Pinteres/Pinterest)

George Pig y el Señor Dinosaurio

Diseño: En este caso tenemos a George, el hermano menor de Peppa Pig. Él aparece con ropa azul y se abraza fuertemente a su juguete favorito mientras grita “¡Dinosaurio, rawr!”.

Ideal para: colocar en las esquinas superiores de los cuadernos de ciencias o las tareas para darle un toque más divertido.

Suzy Sheep la Enfermera

Diseño: La mejor amiga de Peppa, Suzy Sheep (la oveja Suzy), disfrazada con su tierno sombrero y traje de enfermera blanca y una cruz roja.

Ideal para: Personalizar las carpetas o cuadernos de notas de salud o biología.

El Grupo de Amigos en los Charcos de Barro

Diseño: En este caso tenemos una etiqueta alargada en la cual podemos ver a Peppa, Rebecca Rabbit, Gerald Giraffe (la jirafa Gerald) y Danny Dog (el perro Danny) saltando con botas de lluvia en un gran charco.

Ideal para: colocar en los bordes de manera decorativa o con etiquetas de datos en la primera página del cuaderno.

Peppa Esta es una de las opciones. (Pinter/Pinterest)

El Cohete Espacial de Candy Cat

Diseño: Por último, podemos ver a Candy Cat (la gata Candy) con un casco espacial transparente, sentada dentro de un cohete de colores brillantes listo para despegar.

Ideal para: colocar en cuadernos de matemáticas o materias relacionadas con lo que es la tecnología y exploración.

Tip de durabilidad: En el caso de que lo vayas a imprimir en tu hogar, deberás usar un papel fotográfico adhesivo o papel autoadhesivo común. Para evitar que se desgasten con el roce diario dentro de la mochila, colócales una capa de papel contact transparente encima antes de recortar los bordes.