Feng Shui: este es el lugar ideal para colocar la lámpara de sal y atraer la energía positiva

El Feng Shui es una de las prácticas milenarias en la que se tiene en cuenta la energía y cómo los elementos del hogar interfieren en el equilibrio de la misma. Uno de los objetos a los que se les presta mucha atención es a la lámpara de sal ya que el lugar donde se lo coloca es muy importante.

Los elementos que son parte de la vida diaria de una casa tienen gran incidencia en la energía de los espacios donde está ubicada. Es por esto que a la lámpara de sal le debes dar el lugar correcto.

Lámpara de sal Es ideal que la lámpara de sal se ponga sobre una mesa de madera. ((EPECIAL/CANVA))

¿Dónde se debe colocar la lámpara de sal?

La sal es tomada por el Feng Shui como un elemento de purificación y protección, por otro lado, la luz cálida representa la energía y el equilibrio. Al combinarse los dos en una lámpara se lo asocia con la armonía del hogar y para reforzar las intenciones relacionadas con la prosperidad.

Aquellas personas que siguen los principios del Feng Shui hacen hincapié en el lugar que se le da a la lámpara debido a que cada sitio tiene un significado especial. De esta manera, la lámpara puede incorporarse como parte de una decoración orientada a generar una sensación de bienestar y equilibrio.

Teniendo en cuenta lo anterior es que se recomienda colocar la lámpara de sal en la sala de estar, dormitorio o en el lugar de trabajo. El estado de este elemento es importante para cuidar la salud.

lampara-sal-rosa-1.jpg Lámpara de sal rosa (Pinterest)

Verifica que el cable, el interruptor y el regulador de intensidad se encuentren firmes y no presenten daños. La bombilla, por su parte, debe quedar correctamente instalada, sin tocar la roca de sal.

Por otro lado, tienes que tener en cuenta que se recomienda usar la lámpara encendida alrededor de ocho horas al día. El calor de la bombilla puede ayudar a evaporar parte de la humedad que se acumula en la superficie.