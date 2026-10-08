Esto significa la flor de cempasúchil en tu ofrenda del Día de Muertos; por eso es indispensable que la pongas

El 2026 llega firmemente con su celebración del Día de Muertos y la gente ya se prepara para recibir esta fecha con fiesta, cariño, nostalgia y celebración cultural general. Por eso, los que gustan de participar de la ofrenda y además se interesan en aprender, hoy se les recuerda el significado de las flores de cempasúchil en este espacio tan importante. He aquí la explicación.

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¿Qué significa la flor de cempasúchil en la ofrenda del Día de Muertos?

La también llamada flor de los muertos tiene su nombre originario del náhuatl, que significa veinte o varias flores. Y justamente su intensidad en el color y en el aroma son claves para entender cómo veían los antepasados a esta flor. Pues se indica que en la cosmovisión de los ancestros era la conexión entre el mundo de los muertos y el de los vivos.

La flor de cempasúchil tiene una labor específica en la guía de las almas de los muertos. Se indica que su color es luz que permite ver en el camino… mientras que el olor sirve también como guía de todos aquellos fallecidos que se encuentran en el trayecto, con objetivo de arribar a los espacios donde los familiares pusieron la tan mencionada ofrenda.

Algunas posturas también aseguran que las antiguas civilizaciones asemejaban el color amarillo de la flor de cempasúchil con el sol, por eso las colocaban en las ofrendas. Y según algunos expertos, se recomienda hacer senderos con los pétalos y las flores, desde el camino principal que exista en tu casa… hasta la ofrenda donde le quieres guiar.

¿Por qué no debes poner en la ofrenda con flores de cempasúchil a un familiar recién fallecido?

Esto precisamente se explica con el significado de la ofrenda en general. Platicado de manera rápida, las almas de los muertos se encuentran en camino de su objetivo final. Y los que son llamados por las ofrendas reciben guía clara… pero los recientemente fallecidos apenas comenzaron su andar. Algunos aseguran que colocar su foto o su comida favorita podría confundirles… pues aún no están listos para volver. Un tiempo general que se da para poner a tu familiar puede ser un año y si pones ofrenda... puedes poner veladoras en su nombre.