Los tatuajes se han convertido en algo muy común para todas las personas, y es que nos encontramos con diseños de varios tamaños, formas y que se pueden ubicar en cualquier parte del cuerpo. Por otro lado, hay quienes se los harán porque buscan una inspiración, porque son fanáticos de algo, entre otros, pero en el último tiempo, se han popularizado los tatoos de punto y coma; y este es el significado que dieron los que tienen este diseño.

A la hora de hacerse un tatuaje, hay que pensarlo muy bien, teniendo en cuenta que es algo que perdurará durante toda la vida y si bien hay tratamientos para sacarlo, no hay que arrepentirse de ellos. Nos encontramos con tattoos de todo tipo de tamaños, desde los que cubren gran parte del cuerpo con enormes figuras o los que prefieren diseños minimalistas y que pasan prácticamente desapercibidos sino prestamos atención en detalle.

Entre las características que debemos mencionar de los tatuajes minimalistas que hacen las personas es que son simples, trazos limpios y un enfoque en lo esencial; donde no ocupan mucho espacio, se adaptan a cualquier zona del cuerpo y requiere un menor tiempo de sesión. Uno de los que se ha popularizado son los que las personas tienen tatuado punto y coma y este es el verdadero significado.

Qué significa el tatuaje del punto y coma

De acuerdo a lo que explicaron algunos especialistas, las persona que se han hecho un tatuaje de punto y coma es bastante particular, ya que es el símbolo de esperanza en tiempos difíciles, lo que genera conciencia en torno al suicidio; y representa una frase que no acaba, sino que continúa de otra manera. Además, visibiliza los trastornos mentales y es considerado como un recordatorio personal.

En dónde se puede hacer este tatuaje

Ha sido tan importante el tatuaje del punto y coma, que ha llevado a personas famosas a hacerse este diseño, como es el caso de la cantante Demi Lovato y que es conocida por su lucha por la salud mental. Si piensas este diseño, uno de los mejores lugares para hacerlo es en la muñeca, el antebrazo, la clavícula, la nuca y detrás de la oreja.